TFF Başkanı Aydınlar: Küme düşme cezası kesinlikle kalkmayacak

T24 -



'Adnan Öztürk rahat olsun'

'Şener başarısızlığının nedenini kendisinde arasın'



'Peki yöneticiler hiç mi hata yapmıyor?'

'Etik kurul raporunu herkese veririm'

'Şike yasasındaki talimat değişmeyecek'

'UEFA'dan korkum yok'

Kanaltürk'teki Telegol programına bağlanan Aydınlar, Fenerbahçe Asbaşkanı Murat Özaydınlı ile konuşmalarına da değindi.Aydınlar, "Murat Özaydınlı'nın açıklamalarında Aziz Yıldırım'ı suçlayıcı bir şey yok. Yanlış anlıyorsunuz. 'Öyle bir eleştiri var' diyor. Parayı oradan alıp şikede kullanıyorsunuz diye bizi böyle suçluyor. Suçlamanın bu şekilde geldiğini söylüyor." dedi.Özaydınlı'nın 'Fenerbahçe'yi şimdi düşürmeyin' dediği hatırlatılan Aydınlar, "O sadece bir sohbet. O 'Düşürmeyin' dedi diye düşürmeyeceğiz diye bir şey yok. Ne, 'Ben de yaparım' demiş miyim? Hayır" diyerek bu konuşmaya açıklık getirdi.UEFA'nın İsviçre Federasyonu'nu tehdit ettiği hatırlatılan Aydınlar, UEFA tehdidinden korkmadığını söyledi. Aydınlar bu konuyla ilgili şunları söyledi:"Daha henüz elimize belgeler gelmedi. Belgeler gelecek, onlar incelenecek. 14 gün daha belgeler gelmedi. İki haftadır belgeler taşınmaya çalışılıyor, hala bitirilemedi. Sizin elinizdekiler değil, sizin elinizdekiler bende de var ama onlar değil bu belgeler. Ek klasörler yok daha ortada. Onların çarşamba gönderileceği söylendi. UEFA'nın Sion mevzusundan dolayı İsviçre'ye rest çekmesinden dolayı korku içerisinde değilim. Biz gerekeni yaparız zaten. Biz sezon sonu karar vereceğiz dedikten sonra UEFA ile konuştuk ve sonunda bizim dediğimizde mutabık olduk. "Aydınlar, Galatasaray yönetiminden Adnan Öztürk'ün gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne alınmama konusundaki endişelerini için ise "Adnan Bey rahat olsun. Asla Türkiye'yi etkileyecek bir karar içinde olmayız. " dedi.Mehmet Ali Aydınlar, "Fenerbahçe formasını üstünden çıkaramıyor" diyen Trabzonspor Başkanı Sadri Şener'e şu sözlerle yanıt verdi:"Benim üzerimde kırmızı beyaz forma var. Sadri Şener 10 gün önce neden böyle konuşmuyordu da neden şimdi böyle konuşuyor? İşler kötü gidince, 10 puan geri düşünce mi böyle konuşuyorlar? Bu çok ayıp. Sadri Şener gibi entellüektel, okumuş birine hiç yakışmıyor. Kabahati, başarısızlığın nedenlerini kendilerinde arasınlar. Kendileri çıkmak için topu federasyona ve hakemlere atmasınlar. Bu küçük politikalardan vazgeçsinler."Aydınlar, Trabzonspor yönetiminin maçlara girmeme kararı almasına ise, "Kendileri bilir beni ilgilendirmez, ister giderler ister gitmezler." diyerek cevap verdi.Fenerbahçe-Trabzonspor maçında verdiği kararlarla çok tartışılan Cüneyt Çakır'a da değinen Aydınlar, "Ben o topa girmem. Cüneyt Çakır bu ülkenin en tecrübeli hakemlerinden birisi. Hata yapmışsa bile bu olabilir. Dünyanın her yerinde hakemler hata yapıyor. Bu şu anda Avrupa'da da önemli bir hakemimiz. Hakem hata yapsa bile acaba yöneticiler hiç hata yapmıyor mu?" dedi.Trabzonspor Başkanı'nın adaletsiz cezalar vermekle suçladığı Aydınlar: "Şunu söyleyeyim Ali Koç 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin tl para cezası aldı. Daha sonra Tahkim Kurulu bunu kaldırdı. Daha sonra Ali Dürüst'ü verdik, ceza almadı. PFDK ceza vermedi. Daha sonra Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında TFF'yi eleştiren bir şey yoktu. Kişileri eleştiren bir şey vardı. Dolayısıyla suç unsuru görmedik. Ama kişileri suçladığı için o kişilerin yaptırımları olabilir. Biz herkese eşit davranıyoruz, kimseye farklı davranmıyoruz." sözleri ile kendini savundu.Zokora'nın aldığı 3 maçlık ceza ilgili olarak PFDK'nın bir açıklama yaptığını söyleyen Aydınlar, Sadri Şener'in Etik Kurulu raporuyla ilgili açıklamalarına ise sert çıkarak şu cevabı verdi:"Sadri Şener başka bir kanalda demiş ki: 'Etik kurulu niye raporunu vermiyor?'. Ben de ona şunu soracağım, Etik Kurulu raporunu bizden istedi de mi biz vermedik. Şu anda gizlilik kalktı. Gizlilik kalktıktan sonra Trabzonspor bizden etik kurulu raporunu istedi de mi biz vermedik? Yoksa hayal kurup kendi kafalarından mı yapıyorlar? İstese veririm. İstemeden al Sadri Bey sana Etik Kurulu raporu mu diyeceğim? Taraflara Etik Kurulu raporunu veririm."Aydınlar, Etik Kurulu raporunda sadece konuşulan maçların olduğunu belirtirken, "Ben Etik Kurulu raporunu Sadri Bey'e cevaplayacağım, isterse alabilir ama istemeden eleştirmek yanlış" diyerek açıklamalarının ilk bölümünü tamamladı."Düşürmeyin dedi diye düşürmeyeceğiz mi dedik?"Aydınlar, yine Kanaltürk Televizyonu'nda yayınlanan Murat Özaydınlı ile konuşmalarına da değindi.Aydınlar, "Murat Özaydınlı'nın açıklamalarında Aziz Yıldırım'ı suçlayıcı bir şey yok. Yanlış anlıyorsunuz. Öyle bir eleştiri var diyor. Parayı oradan alıp şikede kullanıyorsunuz diye bizi böyle suçluyor. Suçlamanın bu şekilde geldiğini söylüyor." dedi.Özaydınlı'nın Fenerbahçe'yi şimdi düşürmeyin dediği hatırlatılan Aydınlar, "O sadece bir sohbet. O düşürmeyin dedi diye düşürmeyeceğiz diye bir şey yok. Ne, ben de yaparım demiş miyim? Hayır" diyerek bu konuşmaya açıklık getirdi.Şike yasasındaki değişiklik çalışmaları ile ilgili de konuşan Aydınlar, "Şike yasasındaki talimat net olarak söylüyorum değişmeyecek. Evet bu sözün altına Mehmet Ali Aydınlar'ın imzasını koyabilirsiniz." diyerek iddialı konuştu.UEFA'nın İsviçre Federasyonu'nu tehdit ettiği hatırlatılan Aydınlar, UEFA tehdidinden korkmadığını söyledi. Aydınlar bu konuyla ilgili şunları söyledi:"Daha henüz elimize belgeler gelmedi. Belgeler gelecek, onlar incelenecek. 14 gün daha belgeler gelmedi. İki haftadır belgeler taşınmaya çalışılıyor, hala bitirilemedi.Sizin elinizdekiler değil, sizin elinizdekiler bende de var ama onlar değil bu belgeler. Ek klasörler yok daha ortada. Onların çarşamba gönderileceği söylendi. UEFA'nın Sion mevzusundan dolayı İsviçre'ye rest çekmesinden dolayı korku içerisinde değilim. Biz gerekeni yaparız zaten. Biz sezon sonu karar vereceğiz dedikten sonra UEFA ile konuştuk ve sonunda bizim dediğimizde mutabık olduk. "Aydınlar, Galatasaray yönetiminden Adnan Öztürk'ün gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne alınmama konusundaki endişelerini için ise "Adnan bey rahat olsun. Asla Türkiye'yi etkileyecek bir karar içinde olmayız. " dedi.