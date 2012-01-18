-TFF Başkanı Aydınlar İsviçre'ye gitti İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, İsviçre'ye gitti. Mehmet Ali Aydınlar, UEFA yetkilileri ile görüşmek üzere, THY'ye ait uçakla Cenevre'ye hareket etti. Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının ''58. maddenin değiştirilmeyeceği ancak bir kereliğine uygulanmayacağı ve bu konuyu UEFA'ya danışmak üzere İsviçre'ye gittiğiniz yönünde basında haberler yer aldı. Bu doğru mu?'' şeklindeki sorusu üzerine Aydınlar, ''Doğru değil. Biz UEFA ile sürekli görüşüyoruz. Bir görüşme daha yapacağız. Özel bir şey yok. Normal bir görüşme'' karşılığını verdi.