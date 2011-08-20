TFF Başkanı Aydınlar istifa mı edecek?

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe'yi küme düşüren başkan olarak tarihe geçmek istemediği bu nedenle istifa edeceği iddia edildi.



Bugün gazetesinden Bilal Şahin'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonun merakla beklenen "şike kararında aynen yola devam" şeklinde görüş beyan etmesinin arka planında Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe'ye karşı hassasiyetinin ve TFF'deki San-Lacivertli lobinin etkili olduğu ileri sürülüyor. Aydınlar'ın Fenerbahçe için küme düşme cezası vermektense TFF Başkanlığı'ndan istifa etmesinin gündemde olduğu da yine iddialar arasında.

Tahkim ve Disiplin Kurulu bizde



Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu gözaltına alınmadan bir gün önce 2 Temmuz tarihinde, yani Aydınlar'ın TFF başkanı seçilmesinden sonra gazeteci Tahir Kum'u arayarak, "Tahkim Kurulu 6- 1, Disiplin Kurulu 4-3 bizde" ifadelerini kullanmıştı.

Özaydınlı Emniyet'e çağrılmıştı



TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, "Şike soruşturmasında küme düşecek veya ceza alacak takımlar hakkında karar vermek için mahkemeyi bekleyeceğiz" açıklaması Fenerbahçe'yi küme düşüren TFF başkanı olarak tarihe geçmek istememesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Soruşturmanın seyrine göre istifa etmesinin muhtemel olduğu konuşuluyor. Şike soruşturması kapsamında daha önce ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Fenerbahçe yöneticisi Murat Özaydınlı'ya emniyette TFF'ye baskı yapıp yapmadığıyla alakalı da sorular sorulmuştu.



Özaydınlı'nın TFF'den bazı yetkililerle görüşüp, kararı hemen açıklamamalarını imkan dahilinde bir sene sonraya ertelemelerini istediği de iddialar arasındaydı. Özaydınlı ifadesiyle alakalı yaptığı açıklamada "Verecekleri kararın tüm Türkiye'yi etkileyeceğini hatırlattım. Baskı yapmadım" diyerek kendini savunmuştu.



