-TFF Başkanı Aydınlar: "Gücümüz taraftarımız olacak" İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, A Milli Takım'ın yarın Hırvatistan ile yapacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu ilk maçıyla ilgili olarak, ''En büyük destekçimiz, Milli Takım'ı gönülden destekleyen taraftarlarımız olacak'' dedi. Aydınlar, Hırvatistan ile yarın İstanbul'da yapılacak ilk maç öncesi, TFF tarafından hazırlanan ''Maç Kitabı''nda yer alan yazısında, 2012 Avrupa Şampiyonası finalleri öncesi son engel olan karşılaşmalara hazır olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: ''Dört gün arayla önce İstanbul daha sonra da Zagreb'de oynanacak bu maçlar sonucunda, Haziran 2012'deki Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak 16 takımdan biri olmak en büyük arzumuz. Altı yıl aradan sonra oynayacağımız play-off maçlarında en büyük destekçimiz, Milli Takım'ı gönülden destekleyen taraftarlarımız olacak. Eylül ve Ekim'de oynadığımız milli maçlarda olduğu gibi, bu tarihi karşılaşmada da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena tribünlerinin her koltuğunun dolu olacağına eminim. Hırvatistan A Milli Takımı'nı ülkemizde ilk kez ağırlıyor olmaktan dolayı hem memnuniyet hem de heyecan duyuyoruz. Son olarak 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde karşılaştığımız ve halen daha unutulmayan bir maç oynadığımız Hırvatistan Milli Takımı'na ve federasyon heyetine 'hoş geldiniz' diyorum. Centilmenliğin en üst düzeyde olacağı bir maç dilerim.''