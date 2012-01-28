TFF Başkanı ‘artık yeter’ dedi

T24 - TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, 58. maddeyle ilgili değişiklik önerisinin reddedilmesinin ardından görevden ayrılmayı düşündüğünü söyledi. Aydınlar, “Çok yoruldum ve yıprandım. Artık yeter” dedi.







Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yaptığı olağanüstü Genel Kurul'nda küme düşme cezasının puan silmeye çevrilmesiyle ilgili değişiklik önerisi, futbol kulüplerinin oy çokluğuyla reddedildi.



Bu gelişmenin ardından gözler TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a çevrildi.



Akşam gazetesine konuşan Mehmet Ali Aydınlar, 58'inci maddeyle ilgili tartışmaları ve şike soruşturmasını değerlendirdi.

'Bırakıyorum, ne yapacaklarsa yapsınlar'



Mehmet Ali Aydınlar, şunları söyledi:



“Büyük ihtimalle bırakıyorum. Ne yapacaklarsa yapsınlar. Dürüst değiller. Ben bundan böyle nasıl iş yapacağım? Her gün ortalığı geriyorlar. Bir yeri toparlıyorum, öbür taraftan kopartıyorlar. Benim zorum ne, bu işkenceyi sürdürmek için... Ben pes etmem. Bakıyorum, elbirliği yapmıyorlar. Sürdürebilir miyim?

'Çok yıprandım'



Allah'a şükür her şeyim var. Maddi manevi ihtiyacım yok. Ben bu mesaiyi başka bir iş için harcasam ayda 300-500 bin dolar maaş verirler. Yeter, yoruldum, çok yıprandım. Bırakmayı çok ciddi düşünüyorum.

'Bu sistem yıkılacak'



Buradan sonuç çıkacağına artık inanmıyorum, sanmıyorum. Bu sistem yıkılacak. Tekrar ediyorum, bu sistem yıkılacak. Türk futbolu böyle gidemez.



Fenerbahçelilik yapmıyorlar. Bunlar Aziz Yıldırımcılık yapıyorlar.

‘Arayı düşünsünler diye verdim'



İyi niyetle gittik. Türk futbolunun bütününü düşündük. Minimum hasarla atlatmak istedik. Baktım genel kurul salonuna. Bizim yapmak istediğimizden hiç mutlu değiller. İnanamadım. ‘O halde oylamadan vazgeçelim’ dedim. Bir saatlik arayı bunun için verdirdim. Herkes düşünsün diye... Madem öyle, istemiyorlar 'bu düzenleme geçmesin' ihtimalini herkesin gözünün içine soktum. Sonradan pişman olmasınlar diye.

‘Kulüpler istedi'



Düzenleme önerisini ben değil, kulüpler istedi. Biz de gittik UEFA'ya anlattık. Kabul ettiler. Mesele şu; içeride biz gerekli yaptırımları uygulayalım, Türkiye Avrupa'dan dışlanmasın.

‘İkili oynayanlar şov yaptı'



58'i değiştirelim, tamam. UEFA da anlayışlı davrandı. Ancak soruşturma sürerken, yargılama bitmeden olmaz. Sonrasında zaten değişir. O halde ara formül olarak bir defalık puan silme gündeme geldi. Demokrasinin gereği genel kurula gitmekti, tamam. Ama ikili oynayanlar şov yaptılar. Biz bu formülleri gündeme getirdiğimizde göbek attılar, on takla attılar. Sonra dışarıya çıkıp delikanlılık yapıyorlar. Benim çıldırdığım, bu tutum. Dürüstlüğe sığmıyor. Nasıl güveneceğiz birbirimize?

‘Fenerbahçeliliğimi tartışamazlar'



Tatile çıkmadım, İstanbul'dayım. Ama gitmeyi düşünüyorum. Yurtdışında bir süre kafa dinlemeyi istiyorum. Çok yoruldum. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz; benim Fenerbahçeliliğimi tartışıyorlar. Siz kimsiniz? Ne zamandır Fenerbahçelisiniz? Kulübe bugüne kadar ne hizmet etmişsiniz? Benim yaptıklarımla karşılaştırın öncelikle. Şu anda tarafsız başkan olarak görev yapıyorum ama geçmişimde Fenerbahçe için yaptıklarımın onda birini onların hiçbirisi yapmayı hayal bile edemedi. İnsaf... Bir nokta daha var: Tutturmuşlar İlhan Ekşioğlu, Lütfi Arıboğan... Arena'da taraftarın önüne yem olarak atıyorlar. Yazık, günah. Benim arkadaşlarım sadece Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyor.

Başbakan'la görüşme



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüm ama bu konuda değildi. Acıbadem için anlaştığımız yabancı ortaklarımız büyük miktarda yabancı sermaye getirdiler. Sayın Başbakanımızla onları tanıştırdım.”