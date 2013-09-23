TFF Başkan Vekili Özerten: Sahaya inmenin cezası hapis olmalı

TFF Başkan Vekili Ufuk Özerten, "Yeşil sahaya inmenin bir cezası olması lazım. Ben, bunun hapis cezası olmasını istiyorum. 2020'nin yapılması gereken stadyumda bu tür olayın çıkması kendi anti propagandamızı yapmak gibi bir şey. Bu da çok düşündürücü ve hatta ülke adına utandırıcı bir konu" açıklamasında bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Birinci Başkan Vekili Ufuk Özerten, TFF Yönetim Kurulu'nun, sahaya giren taraftarlar nedeniyle tamamlanamayan Beşiktaş-Galatasaray derbisiyle ilgili kararını, hukuki süreçler bittikten sonra vereceğini söyledi.

İstinye'deki federasyon binasında gazetecilere açıklama yapan Özerten, TFF Yönetim Kurulu'nun 25 Eylül Çarşamba günü yapacağı toplantıda derbi maçla ilgili karar alıp almayacağıyla ilgili soru üzerine, "Çarşamba günü daha önceden ilan ettiğimiz olağan bir yönetim kurulu toplantımız vardı. Onu yapar mıyız yapmaz mıyız tam bilmiyorum" dedi.

Yargı sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Ufuk Özerten, şöyle devam etti:

"Buradaki birinci önemli husus öncelikle Disiplin Kurulu'na bu konunun havale edilmesidir. Biz, Disiplin Kurulu kararından önce Yönetim Kurulu olarak herhangi bir karar verdiğimiz zaman bir ihsası reyde bulunmuş oluruz ve Disiplin Kurulu da bunun etkisinde kalabilir. Yani hukuki etiğe aykırı olan bir şeydir. Disiplin Kurulu toplantısından sonra da Tahkim Kurulu süreci başlamaktadır. Burada mağdur olacak olan kulübümüzün veya şahısların 7 gün içinde Tahkim Kurulu'na müracaat etme süreçleri var. Yönetim Kurulumuz, Beşiktaş-Galatasaray maçıyla ilgili kararı hukuki süreçler bittikten sonra verecektir. En yakın örneğini söylersem, geçenlerde Fethiyespor'un bir maçı yarım kalmıştı. Onun da hala yönetim kurulu kararı verilmedi. Mesela çarşamba günü o karar da verilecektir. Yani biz Demirören federasyonu olarak her şeyin adalet çerçevesinde devam etmesi ve adalet çerçevesi içinde sonuçlandırılması için elimizden gelen hassasiyeti gösteriyoruz."

'Hapis cezası olmasını istiyorum'

Derbiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydeden Ufuk Özerten, "Maçın temsilcilerini dinledik, görüntüleri izledik. Şimdi sıra disiplin müfettişlerimizin bu konuyu incelemesinde. Disiplin müfettişlerimiz de bu konuyu inceledikten sonra gerekli sevkler yapılacak ve nihai karar da ondan sonra disiplin ve tahkim süreci olacak" ifadelerini kullandı.

Özerten, 6222 sayılı yasanın şiddet ve düzensizliğin önlenmesi kısmında bir takım aksaklıklar olduğunu vurgulayarak, "En önemli aksaklıklardan biri de özellikle geçenlerde Sayın Başbakanımızın da vurguladığı, stadyumlarda güvenlik işinin resmi polisler tarafından yapılması konusu. Biz bu konuda ısrarcıyız. Ayrıca polisin yakalayarak adalete teslim ettiği kişilerin kısa bir müddet sonra yargılanmak üzere serbest bırakılmaları, caydırıcı olmaktan uzak olduğu için hem bu konuları görüşmek, gerekiyorsa bununla ilgili yönetmelik ve kanunlarda Türk sporunun lehine bir takım olayları sağlayabilmek için Sayın Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Spor Bakanımızla gerekli görüşmeleri yapıp, gerekli taleplerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

Yeşil sahaya inmenin bir cezası olması gerektiğini belirten Ufuk Özerten, şunları söyledi:

"Yapanın yaptığı yanına kar kalıyor. O yeşil sahaya inmenin bir cezası olması lazım. Ben bunun hapis cezası olmasını istiyorum. Federasyonumuz da bunu destekliyor. Yeşile basmanın ne cezası olduğunu bilmeli ve ona göre girmeli. Bu cezanın ertelenmesi de olmalı. Ancak tabii buna yüce meclis karar verecektir, yargı organları karar verecektir. Fakat biz olayların üstüne gidilmesinden yanayız. TFF bu maçların organizasyonunda; işte oranın hakemini, temsilcilerini, gözlemcilerini atar, gerekli yazışmaları yapar. Bizim kolluk kuvvetimiz ve diğer güçlerimiz yok. Bu bakımdan bizim en büyük desteği kulüplerimizden ve devletimizden almamız gerekiyor."

'2020 arifesinde bu tür olaylar anti progandamızı yapmak gibi bir şey'

Ufuk Özerten, Türkiye'nin 13 ülkede düzenlenecek 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na talip olduğunu hatırlatarak, "2020 Avrupa Şampiyonası'na talip olduğumuz günlerin arifesinde, 2020'nin yapılması gereken stadyumda bu tür olayın çıkması kendi anti propagandamızı yapmak gibi bir şey. Bu da çok düşündürücü ve hatta ülke adına utandırıcı bir konu. Bunun için medyasıyla, kulüpleriyle, emniyetiyle, yargısıyla, halkıyla bütün ülkenin bütünleşmesi lazım. Futbolun güzel oyun kimliğine tekrardan bürünmesi için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

Dün gece yaşananları "utanç gecesi" olarak değerlendiren Özerten, "Olmaması gereken, yaşanmaması gereken bir gece. Niye böyleyiz anlayamıyorum. Dün akşam da söyledim; tıklım tıklım dolu bir stat, sadece Beşiktaş seyircisinin olduğu bir stat ve güle oynaya seyredilecek bir maç. Maç kalitesi olarak da gayet iyiydi. Ancak yaşanmaması gereken bir gece, herhalde en çok sağduyulu Beşiktaşlılar bu maça üzülmüştür" diyerek sözlerini tamamladı.