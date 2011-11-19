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Spor

TFF Başkan Vekili Gümüşdağ gözaltına alındı İSTANBUL (A.A)

19 Kasım 2011 14:15

-TFF Başkan Vekili Gümüşdağ gözaltına alındı İSTANBUL (A.A) - 19.11.2011 - Şike soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yapılan arama tamamlandı. TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı bildirildi.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TFF'nin İstinye'deki binasında şike soruşturması kapsamında arama yaptı. Aramaların TFF Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ'ın ofisinde yapıldığı belirtildi.  Şike soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan Gümüşdağ'ın, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, Vatan Caddesi'ndeki, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

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