-TFF Baş Hukuk Müşaviri Helvacı'dan yorgunluk iddiası İSTANBUL (A.A) - 01.02.2012 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, hukuka ve ahlaka aykırı bir şey yaptığına inanmadığını, tamamen objektif bir şekilde TFF'ye hukuk ve danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi. CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Helvacı, 6 Eylül ve 3 Kasım'daki iki belgeyi istifa eden eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'dan saklamadığını dile getirerek, ''Başkanımız ne yazık ki, bir yorgunluk, dalgınlık anında bu beyanlarda bulundu. 3 Kasım'daki belge UEFA'nın, Fenerbahçe'nin TFF ve UEFA aleyhine açtığı davada UEFA'nın cevap dilekçesi. Bize 14 Kasım'da geliyor. 75 sayfa İngilizce metin var. Cornu'nun beyanlarına ilişkin 8 sayfalık beyanları var. Biz bunu 14'ü öğleden sonra aldık, anlama, kavrama çalışması yapıyoruz. Biz başkanımıza bunu 18'inde ilettik. Niye vermeyelim, gizleyelim?'' diye konuştu. Başkan Aydınlar'ın istifasını öğrenmeden 1-2 dakika önce kendisine e-mail attığını anlatan Helvacı, ''Hemen sonra telefonum çaldı. Başkanımızın aradığını sandım. Ama sonra bir gazeteci beni arayıp istifaları söyledi. Ben 'Şimdi duyuyorum' dedim. Sayın başkan, kendi holdinginde hukuk departmanında çalışan 1 kişi veya 5 kişi böyle bir hata yaptığında kendi istifa mı ederdi, yoksa hatayı yapanları deyim yerindeyse kılıçtan mı geçirirdi'' ifadesini kullandı. İstifa etmeyeceğini vurgulayan İlhan Helvacı, ''Ben işimi dürüstçe yapıyorum. Eğer bundan rahatsızlık varsa, bana çok rahatlıkla teşekkür ederler. Benim de TFF ilişkim sona erer, kendi mesleğine dönerim'' dedi. Helvacı, ''Ben mesleğimi layıkıyla yapmak için büyük bir and içtim. Er ya da geç, bütün gerçekler ortaya çıkacak. Sonunda 'İlhan Helvacı günah keçisi ilan edilmiş' denilecek'' diye konuşu. İlhan Helvacı ayrıca, ''UEFA'nın dilekçesinde, Futbol Federasyonu (Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne) gönderseydi, biz oynatırdık, diye bir şey yok. Dilekçede, 'Gönderseydi biz disiplin soruşturması başlatırdık, o zaman federasyon çıkıp kendini savunabilirdi' deniliyor'' ifadelerini kullandı.