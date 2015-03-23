TFF Baş Hukuk Müşaviri Faruk Baştürk hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş Hukuk Müşaviri avukat Faruk Baştürk hayatını kaybetti.

TFF'den yapılan açıklamada, 13 Mart 2012 tarihinden bu yana federasyonda hukuk baş müşavirliği görevini yürüten Baştürk'ün evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.

Merhum Baştürk için yarın saat 13.00'te TFF'nin 4. Levent'teki binasında (Pembe Köşk) bir tören düzenlenecek. Baştürk'ün naaşı Teşvikiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ordu'ya götürülecek.

TFF açıklamasında, "Merhum Faruk Baştürk'e Allah'tan rahmet, ailesi, tüm sevenleri ve futbol ailemize başsağlığı dileriz" denildi.

Bu arada Fenerbahçe Kulübü de Baştürk'ün vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.