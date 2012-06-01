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Spor

TFF, Avrupa'ya gidecek takımları açıkladı

TFF, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının listesini UEFA'ya gönderdi

01 Haziran 2012 17:45

TFF, önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının listesini UEFA'ya gönderdi. UEFA'dan men cezası alan Beşiktaş ve Bursaspor da listede yer aldı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk takımlarının listesini UEFA'ya gönderdi.

UEFA'dan men cezası alan Beşiktaş ve Bursaspor da listede yer aldı. TFF'nin CAS'a yapılacak itirazların sonucunu bekleyeceği öğrenildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe temsil ederken; Avrupa Ligi'nde de Trabzonspor, Beşiktaş ve Bursaspor mücadele edecek.

UEFA'dan Beşiktaş ve Bursaspor'a verilen Avrupa Kupalarından men cezası konusunda TFF bekleme kararı aldı. Federasyon, her iki kulübün CAS'a yapacağı itirazın sonucunu bekleyecek. Eğer men cezası CAS'ta iptal olmazsa, UEFA'ya yeni liste gönderilecek.


Şampiyonlar Ligi takvimi


UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup maçları 18 Eylül 2012'de başlayacak olup eleme turlarının takvimi şöyle:

3. eleme turu: 31 Temmuz/1 Ağustos 2012

Rövanşı: 7/8 Ağustos 2012

Play-off turu: 21/22 Ağustos 2012

Rövanşı: 28/29 Ağustos 2012


Avrupa ligi takvimi


UEFA Avrupa Ligi'nin grup maçları 20 Eylül 2012'de başlayacak olup eleme turlarının takvimi şöyle:

2. eleme turu: 19 ve 26 Temmuz 2012

3. eleme turu: 2 ve 9 Ağustos 2012

Play-off turu: 23 ve 30 Ağustos 2012

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