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Spor

TFF, Abdullah Yılmaz'ın PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz'ın futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı

17 Şubat 2018 23:27

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, A Klasman Hakemi Abdullah Yılmaz\'ın futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'na sevk edildiğini açıkladı.
TFF\'den yapılan açıklamada, \"A Klasman Hakemi ABDULLAH YILMAZ\'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatı\'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı\'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK\'ya sevkine karar verilmiştir\" denildi.

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