TFF: Abdullah Avcı'nın gönderileceği iddiası doğru değil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, 2014 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde Andorra ve Romanya ile yapılacak maçlardan sonra gönderileceğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Andorra ve Romanya maçlarının ardından gönderileceği" ve "Avcı'nın yerine hoca arayışında olunduğu" şeklinde iddialara yer verildiğinin üzülerek takip edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sayın Abdullah Avcı'ya yönelik, iddialarda yer aldığı şekliyle bir tasarrufu veya görüşü bulunmamaktadır. Milli Takımlar Teknik Sorumlusu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı, halihazırda görevinin başındadır. Böylesine asılsız, milli takım saygınlığını ve kişileri rencide edecek haberlerle kamuoyunu yanıltmaya kalkışmanın basın yayın organlarının inandırıcılığı, güvenilirliği, etik anlayışıyla bağdaşmadığını düşünmekteyiz."