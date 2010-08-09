-TFF: "ROMANYA MAÇI İÇİN KADRO 6 AĞUSTOS'TA AÇIKLANDI" İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, (A) Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile yapacağı karşılaşma öncesi standart prosedür uygulanarak, aday kadroya düşünülen tüm oyuncuların kulüpleriyle yazılı iletişime geçildiği belirtilerek, ''Ancak aslolan teknik ekibin son değerlendirmeleri ışığında 6 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan kadrodur'' denildi. Federasyonun internet sitesinde yurt dışındaki takımlarda forma giyen milli futbolculara ilişkin yapılan açıklamada, bu uygulamanın geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiği bildirilerek, medyada milli takıma ilişkin haberlerin daha titizlikle yazılması dileğinde bulunuldu. FIFA ve UEFA talimatlarının, futbol yaşamlarını ülkesinin dışında sürdüren oyuncuların kulüplerine, milli maç tarihinden iki hafta önce tebligatta bulunmak gerektiğini açıklıkla ifade ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bu yazışma, her kamp döneminde aday kadroların açıklanma tarihi yaklaşırken, yurt dışında top koşturan ve geniş kadromuzda yer alan her futbolcu için yapılır. Bunun yanında, oyuncuların sağlık durumlarının ve performanslarının yakından takibi ile hazırlıkların ve yolculuğun kusursuz planlanabilmesi için de gereklidir. Romanya maçının aday kadrosu açıklanmadan önce de aynı standart prosedür uygulanmış, yurt dışında oynayan ve aday kadroda düşünülen tüm oyuncularımızın kulüpleriyle yazılı iletişime geçilmiştir. Ancak aslolan, teknik ekibin son değerlendirmeleri ışığında 6 Ağustos 2010 tarihinde açıklanan kadrodur. Bu uygulama geçmişte olduğu gibi bugün de aynen devam etmektedir. Medyayı bu konuda bilgilendirmenin gerekli olduğunu düşünerek, milli takıma ilişkin haberlerin daha titizlikle yazılmasını dileriz.''