TFF: "Hasan Doğan'ı saygıyla anıyoruz"

İSTANBUL,(DHA) -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eski başkanlardan Hasan Doğan\'ı ölüm yıl dönümünde andı.

TFF\'nin internet sitesinden yayımlanan ve Hasan Doğan\'ı vefatının 10\'uncu yılında saygı ve rahmetle andıklarının ifade edildiği açıklamada şöyle denildi: \"TFF Başkanı seçildiği 14 Şubat 2008 tarihinden sonra önemli projeler başlatan ve Türk futboluna katkılarından ötürü daima şükranla yad ettiğimiz merhum Hasan Doğan\'ı 10 yıl önce 5 Temmuz 2008\'de ebediyete uğurlamıştık. Saygın kişiliği ve örnek yöneticiliğinin yanı sıra güler yüzüyle anımsadığımız Hasan Doğan\'ın adı, 4 Temmuz 2014\'ten beri futbolumuza hizmet veren Riva\'daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde yaşıyor. Spor Toto Süper Lig\'de 2015-2016 sezonu da Hasan Doğan adına oynanmıştı.\"