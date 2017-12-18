TFF 2'nci ve 3'üncü Lig'de ilk yarı karşılaşmaları tamamlandı

Cüney CENGİZ/İSTANBUL, (DHA)- TFF 2’nci ve 3’üncü Lig’de 17 haftalık ilk yarı maratonu bugün oynanan Elaziz Belediyespor-Kızılcabölükspor maçı ile tamamlandı. İlk devrenin son maçı gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmayı Kızılcabölükspor deplasmanda 4-3’lük skorla kazanmayı başardı.

TFF 2\'NCİ LİG KIRMIZI GRUP

TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 17 hafta sonunda liderlik koltuğunda 38 puanla Menemen Belediyespor bulunuyor. Yine aynı puanlı takımlardan Sivas Belediyespor 2’nci, Hatayspor 3’üncü, Afjet Afyonspor 4’üncü ve 32 puanla Keçiörengücü 5’inci sırada Play-Off hattında bulunuyor. Düşme potasında ise 16’ncı sırada Tuzlaspor, 17’nci sırada Kocaeli Birlikspor ve son sırada eksi 6 puanla Mersin İdmanyurdu bulunuyor.

TFF 2\'NCİ LİG BEYAZ GRUP

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta ise 17 haftalık mücadelenin sonunda liderlik koltuğunda 36 puanla Gümüşhanespor oturuyor. Gümüşhanespor’u 32 puanla Altay, 32 puanla Bandırmaspor, 31 puanla Bugsaşspor ve 30 puanla Sakaryaspor takip ediyor. Düşme hattında ise 16’ncı sırada Karşıyaka, 17’nci sırada Nazilli Belediyespor, son sırada ise Silivrispor yer alıyor.

TFF 3\'ÜNCÜ LİG 1\'İNCİ GRUP

TFF 3’üncü Lig 1’inci Grup’ta ilk devrenin sonundaki tablo şöyle oluştu. Manisa Büyükşehir Belediyespor 37 puanla lider konumda yer alırken, 31 puanla Düzcespor 2’nci, 30 puanla Bayrampaşa 3’üncü, 28 puanla Halide Edip Adıvarspor 4’üncü ve 26 puanlı Batman Petrolspor 5’inci sırada yer aldı. Düşme hattındaki sıralama ise şöyle: Yeni Altındağ Belediyespor 16’ncı, Orhangazi Belediyespor 17’nci, Çatalcaspor 18’inci.

TFF 3\'ÜNCÜ LİG 2\'NCİ GRUP

TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta üst ve alt sıraların durumu 17 hafta sonunda şu şekilde: Pazarspor 32 puanla lider durumda bulunurken, Diyarbekirspor 31 puanla 2’nci, 30 puanla Yeni Orduspor 3’üncü, 29 puanla Anagold 24Erzincanspor 4’üncü, 28 puanla Darıca Gençlerbirliği 5’inci sırada yer aldı. Düşme potasında ise 16’ncı sırada Yeşil Bursa, 17’nci sırada Kırıkhanspor ve 18’inci sırada Kayseri Erciyesspor yer aldı.

TFF 3\'ÜNCÜ LİG 3\'ÜNCÜ GRUP

Son olarak TFF 3’üncü Lig 3’üncü Grup’ta yükselme ve düşme tablosu şöyle oluştu: 37 puanla Utaş Uşakspor ilk devreyi lider tamamlarken Çorum Belediyespor 32 puanla 2’nci, aynı puana sahip Kızılcabölükspor 3’üncü, 30 puanlı Tarsus İdmanyurdu 4’üncü ve 25 puanla Sultanbeyli Belediyespor 5’inci sırada yer aldı. 3’üncü Lig 3 ‘üncü Grup’ta düşme potası ise ilk yarı sonunda şöyle oluştu: Tekirdağspor 16’ncı, Payasspor 17’nci ve Arsinspor son sırada yer aldı.

TFF 2’nci ve 3’üncü Lig’de ikinci devre maçları 20-21 Ocak’ta başlayacak.