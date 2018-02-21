TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta haftanın maçı Ege derbisi

İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma savaşı veren iki Ege ekibi Nazilli Belediyespor ve Fethiyespor\'un pazar günü oynayacağı müsabaka öncesi heyecan doruğa çıktı.

Ligde 17 puanla 16\'ncı sırada yer alan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, iç sahada oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını belirterek, Fethiyespor karşısında da başarılı olacaklarını söyledi. Sezonun en kritik karşılaşmalarından birini oynayacaklarını belirten Yavuz, \"Fethiyespor 3 puan farkla önümüzde. Rakibimizi yenerek puanları eşitleyeceğiz. Galibiyete çok ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğini istiyoruz\" dedi.

Bu sezon deplasmanda oynadığı 12 maçta henüz galibiyet çıkaramayan Fethiyespor\'da ise tecrübeli teknik adam Levent Eriş, Nazilli\'de mutlaka galibiyet hedeflediklerini söyledi. Eriş, \"Kazanmaktan başka çaremiz yok. Oradan 3 puan alırsak rahatlarız. Her iki takımı da zorlu bir randevu bekliyor\" diye konuştu.

Ev sahibi Nazilli Belediyespor\'da sağ dizinden sakatlanan kanat oyuncusu Fatih Üge\'nin karşılaşmaya yetişmesinin zor olduğu bildirilirken, konuk Fethiyespor\'da ise kart cezalıları golcü Üstün ile orta saha Hakan forma giyemeyecek.

