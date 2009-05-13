TFF 2.Lig: Olaylı maça soruşturma...

TFF 2. Lig Yükselme Grubu'nda 10 Mayıs Pazar günü oynanan Belediye Vanspor-Eyüpspor maçında yaşanan olaylarla ilgili soruşturma açıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakada yaşanan olaylarla ilgili maçın hakemi ve temsilcisinin raporlarını inceleyen TFF Hukuk Kurulu, gerekli incelemeleri yaparak, söz konusu karşılaşmayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.



Yaşananlarla ilgili soruşturma açan TFF, konuyu görüşmek üzere 19 Mayıs Salı günü yapacağı yönetim kurulu toplantısını gündemine aldı.

