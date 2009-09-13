TFF 2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar

Futbolda, TFF 2. ve 3. Lig'e çeşitli kentlerde yapılan
maçlarla devam edildi.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
TFF 2. LİG 1.
GRUP
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Körfez
Belediyespor......................:(0 - 1)
Bozüyükspor-Türk
Telekomspor.....................................:(1 - 2)
Beykoz
1908-Sakaryaspor..........................................:(1 -
1)
-2. GRUP-
Eyüpspor-Akhisar Belediyesi
Gençlikspor..........................:(0 -
3)
Turgutluspor-İstanbulspor........................................:(3 -
1)
Alanyaspor-Göztepe...............................................:(1 -
0)
-3.
GRUP-
Erzurumspor-Karsspor.............................................:(0
- 4)
Akçaabat Sebatspor-BUGSAŞ Spor...................................:(0 -
3)
Ofspor-Pursaklarspor.............................................:(3 -
2)
Tokatspor-Trabzon Karadenizspor..................................:(3 -
1)
Etimesgut Şekerspor-Çorumspor....................................:(0 -
0)
Çankırı Belediyespor-Kırşehirspor................................:(3 -
1)
-4. GRUP-
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
DİSKİ Spor-Adana Demirspor......:(1 -
1)
Adıyamanspor-Malatyaspor.........................................:(1 -
1)
Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu.....................................:(2 -
2)
-TFF 3. LİG 1.
GRUP-
İnegölspor-Alibeyköyspor.........................................:(0
- 0)
Balıkesirspor-Küçükköyspor.......................................:(7 -
0)
Bursa Nilüferspor-OYAK Renault...................................:(0 -
0)
Çerkezköy Belediyespor-Bandırmaspor..............................:(0 -
2)
Gaziosmanpaşaspor-Lüleburgazspor.................................:(3 -
2)
-2.
GRUP-
Ispartaspor-Muğlaspor............................................:(3
- 1)
Altınordu-Tekirova Belediyespor..................................:(2 -
2)
Torbalıspor-İzmirspor............................................:(3 -
0)
Nazilli Belediyespor-Afyonkarahisarspor..........................:(2 -
1)
-3. GRUP-
Ankara Demirspor-Kartal
Belediyespor.............................:(0 - 1)
Anadolu Üsküdar
1908-Orhangazispor...............................:(4 -
2)
Kırıkkalespor-Keçiörengücü.......................................:(0 -
1)
İstanbul Maltepespor-Beylerbeyi..................................:(0 -
1)
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği.................................:(1 -
0)
-4.
GRUP-
Kastamonuspor-Pazarspor..........................................:(1
- 2)
Arsinspor-Gümüşhanespor..........................................:(0 -
1)
Yalıspor-Sürmenespor.............................................:(1 -
1)
Bafra Belediyespor-Araklıspor....................................:(0 -
1)
Ünyespor-Yimpaş Yozgatspor.......................................:(2 -
1)
-5. GRUP-
Batman
Belediyespor-Hatayspor....................................:(2 -
0)
Siirtspor-Malatya Belediyespor...................................:(2 -
0)
Belediye Bingölspor-Şanlıurfa Belediyespor.......................:(0 -
0)
Kırıkhanspor-Batman Petrolspor...................................:(2 -
0)