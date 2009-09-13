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Spor

TFF 2. ve 3. Lig'de toplu sonuçlar

13 Eylül 2009 21:51

Futbolda, TFF 2. ve 3. Lig'e çeşitli kentlerde yapılan maçlarla devam edildi.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:


TFF 2. LİG 1. GRUP

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Körfez Belediyespor......................:(0 - 1)
Bozüyükspor-Türk Telekomspor.....................................:(1 - 2)
Beykoz 1908-Sakaryaspor..........................................:(1 - 1)

-2. GRUP-

Eyüpspor-Akhisar Belediyesi Gençlikspor..........................:(0 - 3)
Turgutluspor-İstanbulspor........................................:(3 - 1)
Alanyaspor-Göztepe...............................................:(1 - 0)

-3. GRUP-

Erzurumspor-Karsspor.............................................:(0 - 4)
Akçaabat Sebatspor-BUGSAŞ Spor...................................:(0 - 3)
Ofspor-Pursaklarspor.............................................:(3 - 2)
Tokatspor-Trabzon Karadenizspor..................................:(3 - 1)
Etimesgut Şekerspor-Çorumspor....................................:(0 - 0)
Çankırı Belediyespor-Kırşehirspor................................:(3 - 1)

-4. GRUP-

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Spor-Adana Demirspor......:(1 - 1)
Adıyamanspor-Malatyaspor.........................................:(1 - 1)
Mardinspor-Tarsus İdmanyurdu.....................................:(2 - 2)

-TFF 3. LİG 1. GRUP-

İnegölspor-Alibeyköyspor.........................................:(0 - 0)
Balıkesirspor-Küçükköyspor.......................................:(7 - 0)
Bursa Nilüferspor-OYAK Renault...................................:(0 - 0)
Çerkezköy Belediyespor-Bandırmaspor..............................:(0 - 2)
Gaziosmanpaşaspor-Lüleburgazspor.................................:(3 - 2)

-2. GRUP-

Ispartaspor-Muğlaspor............................................:(3 - 1)
Altınordu-Tekirova Belediyespor..................................:(2 - 2)
Torbalıspor-İzmirspor............................................:(3 - 0)
Nazilli Belediyespor-Afyonkarahisarspor..........................:(2 - 1)

-3. GRUP-

Ankara Demirspor-Kartal Belediyespor.............................:(0 - 1)
Anadolu Üsküdar 1908-Orhangazispor...............................:(4 - 2)
Kırıkkalespor-Keçiörengücü.......................................:(0 - 1)
İstanbul Maltepespor-Beylerbeyi..................................:(0 - 1)
Gölcükspor-Darıca Gençlerbirliği.................................:(1 - 0)

-4. GRUP-

Kastamonuspor-Pazarspor..........................................:(1 - 2)
Arsinspor-Gümüşhanespor..........................................:(0 - 1)
Yalıspor-Sürmenespor.............................................:(1 - 1)
Bafra Belediyespor-Araklıspor....................................:(0 - 1)
Ünyespor-Yimpaş Yozgatspor.......................................:(2 - 1)

-5. GRUP-

Batman Belediyespor-Hatayspor....................................:(2 - 0)
Siirtspor-Malatya Belediyespor...................................:(2 - 0)
Belediye Bingölspor-Şanlıurfa Belediyespor.......................:(0 - 0)
Kırıkhanspor-Batman Petrolspor...................................:(2 - 0)


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