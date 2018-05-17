TFF 2. Lig'de play-off yarı final programı açıklandı

TFF 2. Lig’de play-off yarı final maç programı açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig’de play-off yarı final ilk maçları 18 Mayıs Cuma, rövanş karşılaşmaları ise 22 Mayıs Salı günü oynanacak.



TFF 2. Lig’de yarı final maç programı şöyle:

İlk maçlar

18 Mayıs Cuma



Beyaz Grup:



16.00 Gümüşhanespor-Sakaryaspor (Gümüşhane Yenişehir)



Kırmızı Grup:



19.00 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)

Rövanş maçları

22 Mayıs Salı:

Kırmızı Grup:



16.00 Keçiörengücü-Afjet Afyonspor (Aktepe)



Beyaz Grup:



19.00 Sakaryaspor-Gümüşhanespor (Yeni Sakarya Atatürk)