TFF 2. Lig'de play-off yarı final programı açıklandı

TFF 2. Lig’de play-off yarı final maç programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig’de play-off yarı final ilk maçları 18 Mayıs Cuma, rövanş karşılaşmaları ise 22 Mayıs Salı günü oynanacak.
TFF 2. Lig’de yarı final maç programı şöyle:
İlk maçlar
18 Mayıs Cuma
Beyaz Grup:
16.00 Gümüşhanespor-Sakaryaspor (Gümüşhane Yenişehir)
Kırmızı Grup:
19.00 Afjet Afyonspor-Keçiörengücü (Zafer)
Rövanş maçları
22 Mayıs Salı:
Kırmızı Grup:
16.00 Keçiörengücü-Afjet Afyonspor (Aktepe)
Beyaz Grup:
19.00 Sakaryaspor-Gümüşhanespor (Yeni Sakarya Atatürk)