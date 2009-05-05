TFF 2. Lig: Tokatspor'un hedefi Play-Off

TFF 2. Lig Yükselme Grubu takımlarından Tokatspor'un teknik direktörü Namık Altunsoy, hedeflerinin ilk 5 içinde yer alarak play-off'a kalmak olduğunu söyledi.



Altunsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Belediye Vanspor'a 4-0 yenildiklerini kaydetti. Maça mutlak galibiyet için çıktıklarını belirten Altunsoy, "Maça iyi başladık. 10 kişi kaldık ve bu bizi çok etkiledi" dedi.



Maçın ikinci yarısına iyi başlayamadıklarını ifade eden Altunsoy, şöyle konuştu:



"İkinci yarıda rakibimize teslim olduk. Maç centilmence geçti. Bizim için bu maç geride kaldı. Önümüzdeki iki maçtan da galip ayrılmak istiyoruz. Bu hafta sonu evimizde oynayacağımız Diyabakır DİSKİ Spor maçını kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 5 içinde yer alarak play-off'a kalmak, oradan Bank Asya 1. Lig'e çıkmak."



Takımda kırmızı kart cezalısı Gökalp dışında eksik oyuncu bulunmadığını ifade eden Altunsoy, "Taraftarlarımız bizi maça gelerek 90 dakika boyunca desteklesinler" diye konuştu.



