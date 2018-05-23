T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF 2. Lig play-off final eşleşmesi belli oldu; Sakaryaspor - Afjet Afyonspor

Sakaryaspor'da kırmızı kart gören formda futbolcu Batuhan Karadeniz, final maçında cezalı olacak

23 Mayıs 2018 14:21

TFF 2. Lig play-off yarı final rövanş maçında Sakaryaspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 yenerek finale yükseldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmada Sakarya temsilcisinin gollerini Talha Mayhoş ve Batuhan Karadeniz kaydetti. Gümüşhanespor'un tek golü ise Berk İsmail Ünsal'dan geldi.

Batuhan Karadeniz, müsabakanın 89. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gümüşhane'de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan Sakaryaspor, finale çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Afjet Afyonspor ile 27 Mayıs Pazar günü Mersin Stadı'nda karşılaşacak.

ETİKETLER

SakaryasporAfjet Afyonsportff 2 ligfinalplay offAfjet Afyonsporyarı final
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24