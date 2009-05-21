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Spor

TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu

21 Mayıs 2009 18:43

Futbolda yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'de yer alacak 3. ve son takımı belirleyecek TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri İstanbul'da yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.

Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler belirlendi.

Müsabakalar, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ankara Cebeci İnönü Stadı'nda oynanacak ve Bucaspor ile Mersin İdmanyurdu'nun ardından yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'de yer alacak 3. takım belli olacak. 

Belediye Vanspor'un Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na itirazı henüz sonuçlanmadığı için, eşleşmede Tarsus İdmanyurdu'nun çeyrek finaldeki rakibi olarak Çorumspor veya Belediye Vanspor takımları birlikte yer almıştır.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-off eşleşmeleri ve maç programı şöyle:


Çeyrek Final Müsabakaları

25 Mayıs Pazartesi:
1. Maç: 14.00 Tarsus İdmanyurdu-Çorumspor veya Belediye Vanspor
2. Maç: 17.00 Şanlıurfaspor-Konya Şekerspor

26 Mayıs Salı:
3. Maç: 14.00 Trabzon Karadenizspor-Dardanelspor
4. Maç: 17.00 Denizli Belediyespor-Tokatspor

Yarı Final Müsabakaları

27 Mayıs Çarşamba:
5. Maç: 17.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi

28 Mayıs Perşembe:
6. Maç: 17.00 3. maçın galibi-4. maçın galibi

Final Maçı

31 Mayıs Pazar:
17.00 5. maçın galibi-6. maçın galibi

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