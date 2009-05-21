TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri belli oldu

Futbolda yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'de yer alacak 3. ve son takımı belirleyecek TFF 2. Lig play-off eşleşmeleri İstanbul'da yapılan kura çekimi sonucunda belli oldu.



Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında eşleşmeler belirlendi.



Müsabakalar, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ankara Cebeci İnönü Stadı'nda oynanacak ve Bucaspor ile Mersin İdmanyurdu'nun ardından yeni sezonda Bank Asya 1. Lig'de yer alacak 3. takım belli olacak.



Belediye Vanspor'un Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na itirazı henüz sonuçlanmadığı için, eşleşmede Tarsus İdmanyurdu'nun çeyrek finaldeki rakibi olarak Çorumspor veya Belediye Vanspor takımları birlikte yer almıştır.



Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak play-off eşleşmeleri ve maç programı şöyle:





Çeyrek Final Müsabakaları



25 Mayıs Pazartesi:

1. Maç: 14.00 Tarsus İdmanyurdu-Çorumspor veya Belediye Vanspor

2. Maç: 17.00 Şanlıurfaspor-Konya Şekerspor



26 Mayıs Salı:

3. Maç: 14.00 Trabzon Karadenizspor-Dardanelspor

4. Maç: 17.00 Denizli Belediyespor-Tokatspor



Yarı Final Müsabakaları



27 Mayıs Çarşamba:

5. Maç: 17.00 1. maçın galibi-2. maçın galibi



28 Mayıs Perşembe:

6. Maç: 17.00 3. maçın galibi-4. maçın galibi



Final Maçı



31 Mayıs Pazar:

17.00 5. maçın galibi-6. maçın galibi