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TFF 2. Lig Panorama

Yükselme Grubu bu hafta enteresan bir hafta yaşadı. Güney Kanat yazdı...

15 Nisan 2009 03:00

Yükselme Grubu bu hafta enteresan bir hafta yaşadı. Özellikle zirve yarışının yavaş yavaş kızıştığı bu haftalarda kuşkusuz en şanslı takım Tokatspor oldu

Güney Kanat / Tempo24

TFF 2.Lig Yükselme Grubu

Haftanın Takımı : Tokatspor

Haftanın Futbolcusu : Şamil ( Tokatspor )

Yükselme Grubu bu hafta enteresan bir hafta yaşadı. Özellikle zirve yarışının yavaş yavaş kızıştığı bu haftalarda kuşkusuz en şanslı takım Tokatspor oldu. Seyircisiz oynanan Beykoz karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen Şamil'in attığı 2 gol ile 2-1 kazandı. Tokatspor puanını 22'ye çıkartırken , 2. sırada bulunan Mersin İdman Yurdu ile arasındaki puan farkını korudu ve ilk 2'ye girme şansını arttırdı.

Bucaspor ise kendi evinde son dakikalara doğru Mehmet Batdal ile sevinirken yine son dakikalarda yediği bir penaltı golü ile Tarsus'la puanları paylaştı. Bitime 5 hafta kala rakipleri ile arasındaki puan farkı 5'e düşen Bucaspor gelecek hafta Beykozspor deplasmanına gidecek.

Ligin dibinde Diskispor'da tarife değişmedi ve kendi seyircisi önünde Eyüpspor'a 1-0 yenildi. Körfez Belediye ve Van Belediye ise puanları paylaştı.

Buca , Mersin ve Tokat 3'lüsünden 2 takım direkt Bank Asya Ligi'ne çıkmaya hak kazanacak... Bana göre Diski ve Beykoz hariç diğer tüm takımların extra play-off oynama şansları bulunuyor.

Gelecek hafta birbirinden zorlu maçlar olan Yükselme grubunda tahmin yapmak ta zorlaşacak.

1.Grup

Haftanın Takımı : Gaziosmanpaşa

Haftanın Futbolcusu : Ali Kemal ( Darıca Gençlerbirliği )

1.Grup'ta hem zirve yarışı hemde küme de kalma mücadelesi iyice kızıştı. Gaziosmanpaşa kendi sahasında Sarıyer'i 3-0 ile geçerek kümede kalma adına büyük bir adım atmış oldu. Üstüne Sarıyerspor'u da küme düşme hattına çekti ve ortalık kızıştı. Gebzespor Beylerbeyi'ni 2-0 ile geçerek altın değerinde bir 3 puan aldı.

Haftanın sürprizini ise Darıca Gençlerbirliği yaptı. Pendikspor deplasmanında 1-0'lık galibiyet ile moral bulan Körfez ekibi zirve yarışında rakibine çok ağır bir darbe vurmuş oldu.

Bozüyük ve Bugsaşspor puanları paylaştı.

Lig liderinin bile küme düşme tehlikesi bulunduğu 1.Grup'ta. gelecek hafta'yı iple çekiyoruz

2.Grup

Haftanın Takımı : Alanyaspor

Haftanın Futbolcusu : Raşit ( Turgutluspor )

Denizli Bld'nin liderliğini sürdürdüğü grupta Afyonkarahisarspor'un küme düşmesi kesinleşti. Adanademirspor ise lider Denizli Bld deplasmanından 1 puan ile döndü ve kötü performasını sürdürdü. Geçmişini mumla arayan Mavi Şimşekler artık bu sezondan ümidi kesti. Turgutlu ise Marmaris deplasmanından 3 puan ile döndü... Alanyaspor ise aldığı galibiyet ile son bir umut çubuğu daha yaktı.

Bu hafta oynanacak Altınordu - Alanyaspor karşılaşması ligde küme düşen takımı belirleyecektir diye düşünüyorum.

3.Grup

Haftanın Takımı : Kırıkkalespor

Haftanın Futbolcusu : Murat Berge ( Kırıkkalespor )

Kırıkkalespor bu hafta kendi evinde 87.dakikada Murat Berge ile bulduğu gol sayesinde altın değerinde bir 3 puan kazandı. Konyaşekerspor'un liderliğini sürdürdüğü grupta Alibeyköy ve Maltepe büyük ihtimalle küme düşecekler.

Gelecek hafta oynanacak olan ,Zeytinburnu - Konyaşekerspor karşılaşması ligin zirvesini belirleyecek olan karşılaşma olmasını bekliyorum.

4.Grup

Haftanın Takımı : Pazarspor

Haftanın Futbolcusu : Fatih ( Pazarspor )

Pazarspor'un deplasmanda aldığı Arsin galibiyeti ligin kaderini değiştirdi.. Yozgat , Arsin ve Erzurumspor küme düşmeye çok yakın. Trabzonspor'un alt yapısı olan TR Karadenizspor ise liderliğini %90 garantiledi. 4.Grup'ta ipler erken kopacağa benziyor.

5. Grup

Haftanın Takımı : Mardinspor

Haftanın Futbolcusu : Zafer ( İskenderun DÇ )

Mücadele açısından en zevkli gruplardan birisi olan 5.Grup'ta Malatya Bld'nin küme düşmesi kesinleşti. Şanlıurfaspor , İskenderun DÇ ve Adıyamanspor'un da şampiyonluk iddaası sürüyor. Şanlıurfa Belediye , Elazığspor , Gaskispor ve Mardinspor arasında geçen küme düşmeme mücadelesinde en şanslı taraf Mardinspor. 2. devre ile müthiş bir sıçrama yapan Elazığspor'da tüm yönetim ve teknik kadro istifa etti. Son maçında Adıyamanspor'a 3-1 yenilen Elazığspor'da moraller bozuk. Kasasında hiç parası bulunmayan ve küme düşmek isteyen Gaski ise kendi sahasında İskenderun DÇ'ye 2-0 yenildi.

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