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Spor

TFF 2. Lig ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kupada eledi

Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi olan rakibini deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti

30 Ekim 2018 23:18

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 2-2 eşitlikle tamamlanan maçta Keçiörengücü, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.

Keçiörengücü, Hakan Çevik, Abdulkadir Korkut, Alperen Pak, Uğur Utlu ve Ziya Şakar ile penaltılarının tamamını gole çevirdi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da ise Kone, Thy, Hakan Arslan ve Acka rakip ağları havalandırırken, Tshabalala penaltıdan faydalanamadı.

TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u deplasmanda eleyerek önemli bir başarı elde etti.

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