-TFF 2. LİG 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2010-2011 sezon planlamalarını kararlaştırdı. Plana göre, 18 takımlı 2 ayrı gruptan oluşan TFF 2. Lig'de yeni sezon 29 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile bitecek. İkinci devresi 16 Ocak 2011'de başlayacak TFF 2. Lig'de normal sezon, 8 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek. Üç ayrı gruptan oluşan TFF 3. Lig'de de yeni sezon 5 Eylül 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 26 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak TFF 3. Lig'de normal sezon, 15 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla tamamlanacak.