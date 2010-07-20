T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF 2. LİG 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK   İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 15:00

-TFF 2. LİG 29 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK   İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2010-2011 sezon planlamalarını kararlaştırdı. Plana göre, 18 takımlı 2 ayrı gruptan oluşan TFF 2. Lig'de yeni sezon 29 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile bitecek. İkinci devresi 16 Ocak 2011'de başlayacak TFF 2. Lig'de normal sezon, 8 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek. Üç ayrı gruptan oluşan TFF 3. Lig'de de yeni sezon 5 Eylül 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 26 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak TFF 3. Lig'de normal sezon, 15 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla tamamlanacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24