-TFF 15 kişi hakkındaki tedbir kararını kaldırdı İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 15 kişi hakkında konulan tedbir kararının TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kaldırıldığını, ancak kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından konulan ''seyirden men'' kararının ise geçerliliğini halen koruduğunu bildirdi. TFF'den yapılan yazılı açıklamada göre, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı'nın, 3 Aralık 2011 tarihli kararıyla 68 şüpheli hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 11. maddesi uyarınca şike ve teşvik primi eylemlerinde bulunmak suçundan iddianame tanzim edildiği ve şüpheliler hakkında kanunun 18. maddesi uyarınca ''seyirden men'' tedbirinin uygulandığı belirtildi. Yazının 4 Aralık'ta İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün üst yazıyla TFF'ye tebliğ edildiği kaydedilirken, şöyle denildi: ''Federasyonumuz aynı gün söz konusu kararda ismi bulunan fakat daha önce PFDK'ya sevk edilmemiş 9 futbol ailesi mensubunu tedbirli olarak PFDK'ya sevk etmiştir. Ayrıca daha önce bu soruşturma kapsamında PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edilen 22 futbol ailesi mensubuna da Futbol Disiplin Talimatı hükümleri çerçevesinde idari tedbir konulmuştur. 06 Aralık 2011 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yazısı ve talebi üzerine de, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün üst yazısı ve ekindeki Savcılık kararı, tüm profesyonel kulüplere ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'na gönderilmiştir. Bu konuda itirazda bulunanlarla ilgili olarak; Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 06 Aralık 2011 tarihli toplantısında Gökçek Vederson, 7 Aralık 2011 tarihli toplantısında ise Hasan Çetinkaya, Levent Eriş, Mehmet Yıldız, Murat Öztürk, Murat Şahin, Samet Güzel, Sercan Yıldırım, Serkan Acar, Sezer Öztürk, Yavuz Ağırgöl, Zafer Tüzün, Alaeddin Yıldırım, Faruk Taşseten ve Hikmet Karaman hakkında konulan tedbir kararlarını kaldırmıştır. Bununla birlikte bu kişiler hakkında savcılık makamınca konulan seyirden yasaklanma kararı geçerliliğini korumaktadır. Savcılık makamınca konulan seyirden yasaklanma kararının futbolcu ve teknik adamlar hakkında nasıl uygulanması gerektiği hususunda Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.''