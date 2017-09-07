TFF 1. Lig'de 4. hafta yarın başlıyor

İSTANBUL / DHA
TFF 1. Lig\'de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak Gazişehir Gaziantep-Adanaspor maçıyla start alacak.
Haftanın programı şöyle;
YARIN:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)
9 EYLÜL CUMARTESİ:
17.00 Denizlispor-Elazığspor (Denizli Atatürk)
17.00 MKE Ankaragücü-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Altınordu-Çaykur Rizespor (Bornova)
10 EYLÜL PAZAR:
16.30 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi)
17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Samsunspor (Çaykur Didi)
20.00 Akın Çorap Giresunspor-Eskişehirspor (Giresun Atatürk)
20.00 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
11 EYLÜL PAZARTESİ:
20.00 Adana Demirspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)