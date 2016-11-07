TFF 1. Lig teknik direktör öğütücüsü!

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunda ilk 10 haftanın ardından teknik direktör değişikliğine giden takım sayısı 10'a yükseldi.

Ligde son olarak Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktör Bülent Bölükbaşı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Büyükşehir Gaziantepspor öncesinde Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Denizlispor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor ve Ümraniyespor da teknik heyetlerinde değişikliğe gitmişti.

Toplam 10 takımın teknik direktörünü değiştirdiği ligde Altınordu, Boluspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Giresunspor, Göztepe, Şanlıurfaspor ve Yeni Malatyaspor olmak üzere 8 takım ise sezona başladıkları teknik direktörle devam ediyor.

Geçici isimlerle 28 farklı ismin görev yaptığı TFF 1. Lig'de Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Elazığspor'da Ogün Temizkanoğlu ve Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz geçen yıl olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor

Boluspor'da Fuat Çapa, Eskişehirspor'da Alpay Özalan, Giresunspor'da Mustafa Kaplan, Göztepe'de Okan Buruk ve Şanlıurfaspor'da Ünal Karaman da sezon başından beri görevlerini sürdürüyor.