TFF 1. Lig takımına şike suçlaması

Gazişehir Gaziantep, TFF 1. Lig'de geçen sezon Manisaspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Gazişehir Gaziantep'in, TFF 1. Lig'de 14 Mayıs 2017'de oynanan Manisaspor-Şanlıurfaspor müsabakasının sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.



Gazişehir Gaziantep Kulübü idarecisi Nizamettin Keremoğlu ile Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme, Grandmedical Manisaspor oyuncusu İsmail Haktan Odabaşı ile o dönem Manisaspor'da forma giyen Ottocool Karagümrüklü Gökhan Sazdağı'nın da aynı maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etmeleri nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği belirtildi.