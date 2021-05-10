TFF 1. Lig Play-Off’una katılacak takımlar hangileri?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre; TFF 1. Lig'de yarı finalin ilk maçı 17 Mayıs Pazartesi oynanacak. İkinci karşılaşmalar ise 21 Mayıs Cuma günü yapılacak. Final müsabakası ise 25 Mayıs Salı günü olarak belirlendi.

Ankaraspor’u 2-0 yenen İstanbulspor, Balıkesirspor’u 5-0 yenen Altınordu ve Bandırmaspor’u 4-3 yenen Altay, Süper Lig’e yükselmek için Play-Off’ta mücadele edecek.

Play-Off’a katılacak son takım, 20.30’da başlayan maçların sonucunda ligi üçüncü sırada bitirecek ekiplerden (Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor) biri olacak.

TFF 1. Lig Play-Off eşleşmeleri

İstanbulspor - Altay

Altınordu - Samsunspor