TFF 1. Lig Play-Off eşleşmeleri belli oldu; Eskişehirspor - Giresunspor, Boluspor-Göztepe. TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu oldu.

TFF 1. Lig'in son hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 4 - 0 yenen Sivasspor, sezonu şampiyon tamamladı.

Sivasspor puanını 62'ye yükselterek 61 puanlı Yeni Malatyaspor'u geride bıraktı ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Yeni Malatyaspor da önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edecek.

Ligin son haftasıyla birlikte Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımı belirleyecek olan Playoff'a kalan takımlar ve küme düşen takımlar da belirlendi. Buna göre Playoff'ta Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor yer alacak.

Küme düşen takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdman Yurdu oldu.