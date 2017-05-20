T24 LogoT24 Logo
Spor

TFF 1. Lig Play-Off eşleşmeleri belli oldu

TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu oldu

20 Mayıs 2017 23:39

TFF 1. Lig Play-Off eşleşmeleri belli oldu; Eskişehirspor - Giresunspor, Boluspor-Göztepe. TFF 1. Lig'e veda eden takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor, Mersin İdmanyurdu oldu.

TFF 1. Lig'in son hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 4 - 0 yenen Sivasspor, sezonu şampiyon tamamladı.

Sivasspor puanını 62'ye yükselterek 61 puanlı Yeni Malatyaspor'u geride bıraktı ve bir yıl aradan sonra Süper Lig'e geri döndü. Yeni Malatyaspor da önümüzdeki yıl Süper Lig'de mücadele edecek.

Ligin son haftasıyla birlikte Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımı belirleyecek olan Playoff'a kalan takımlar ve küme düşen takımlar da belirlendi. Buna göre Playoff'ta Eskişehirspor, Boluspor, Göztepe ve Giresunspor yer alacak.

Küme düşen takımlar ise Şanlıurfaspor, Bandırmaspor ve Mersin İdman Yurdu oldu.

ETİKETLER

TFF1 LigŞanlıurfasporBandırmasporMersin İdmanyurduBolusporGöztepeEskişehirsporGiresunspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24