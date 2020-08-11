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Spor

TFF 1. Lig ekibi Altay, Quaresma'nın peşinde

11 Ağustos 2020 16:59

TFF 1. Lig ekibi Altay'da yönetim Kasımpaşa'dan ayrılan ve çalışmalarını sürdüren Ricardo Quaresma'nın peşine düştü. Portekizli yıldıza teklif yapan Altay, Quaresma'dan gelecek cevabı beklemeye geçti.

Portekiz kulübü Sporting'de futbola başlayan yıldız futbolcu kariyerinde Barcelona, Porto, Inter, Chelsea, Al Ahli, Beşiktaş ve son olarak Kasımpaşa'da forma giydi. Portekiz Milli Takımıyla, Avrupa Şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupası kazanma başarısını gösteren Q7'nin Altay ile ilgili vereceği karar merakla bekleniyor.

Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Q7, Süper Lig'de 174 karşılaşmada 25 kez rakip fileleri havalandırırken 52 golün hazırlayıcısı oldu. Q7, kariyerinde 8 sezonla en fazla Beşiktaş'ta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, Kartal'da 227 mücadele 38 gol attı ve 78 asist yaptı. Q7, Beşiktaş'ta 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kaldırmayı başardı.

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