TFF 1'inci Lig'de Altınordu, Play-Off için kazanmak zorunda

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek.

Ligde 57 puanı bulunan 6'ncı sıradaki İzmir ekibi, Balıkesir sınavından 1 puan çıkarması halinde bile ilk 6 biletini riske atacak.

Kırmızı-lacivertlilerin en yakın rakibi olan 55 puanlı Ankara Keçiörengücü, Bursaspor deplasmanında galip gelemezse Altınordu, her sonuçla Play-Off'a adını yazdıracak.

Ancak Keçiören'in kazanması, Altınordu'nun berabere kalması halinde iki takım da sezonu 58 puanla biterecek. Bu durumda ikili averajda üstün olan Başkent ekibi Play-Off'a kalacak.