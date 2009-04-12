Tezkereye 32 gün kala şehit

Terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında, Şırnak’ın Bestler Dereler bölgesindeki çatışmada 2 asker şehit oldu, operasyonda 7 terörist öldürüldü.



Şırnak’ta, havaların ısınmasının ardından, Kuzey Irak’taki kamplardan bir grup teröristin eylem amacıyla Türkiye’ye sızdığı istihbaratı üzerine kapsamlı operasyon başlatıldı. PKK’lıların geçiş güzergahı üzerinde bulunan Bestler Dereler’in dağlık ve kayalık kesiminde önceki akşam 20.20 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Çatışmada Piyade Er Tuncay Türken ve Piyade Er Emre Anşin şehit düştü.



Şırnak’taki 23. Jandarma Tümen Komutanlığı’ndan sevk edilen timler bölgeyi çember altına alırken, gece geç saatlere kadar süren çatışmada 7 terörist ölü ele geçirildi. Bölgede başka teröristler bulunabileceği değerlendirilirken, dün sabah Cobra ve Super Cobra helikopterlerinin desteğiyle operasyon yoğunlaştırıldı.



Şehit erler Türken ile Anşin için, dün Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Vali Yardımcısı Mahmut Kaşıkçı ve Tümen Komutanı Tümgeneral Tahir Bekiroğlu’nun da katıldığı tören sonrası cenazeler, İstanbul’a gönderildi.



Bu arada, Şırnak Uludere’ye bağlı Şenoba’da da korucularla birlikte operasyona giden güvenlik güçleri, bir grup teröristle çatışmaya girdi. Bir asker çıkan çatışmada, bir asker de teröristlerin araziye döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı. Bölgede operasyonlar devam ederken, PKK’lıların araziye döşediği bir çok patlayıcı madde de bulunarak imha edildi.



Cudi Dağı’ndaki teröristleri etkisiz hale getirmek için önceki akşam karadan top atışı yapılırken, havadan da Cobra tipi helikopterlerle bombalandı.



Tunceli'de Bahar Operasyonu



Tunceli’de de dün sabah yaklaşık 5 bin askerin katıldığı geniş kapsamlı “Bahar Operasyonu” başladı. Tunceli merkez, Nazımiye, Pülümür, Hozat ve Çemişgezek ilçelerinin kırsal alanlarında yoğunlaşan operasyonda Bali Deresi mevkiinde teröristlerle sıcak temas sağlandığı ve çatışmaların yer yer sürdüğü belirtildi.



Bali Deresi’ne helikopterle indirilen Jandarma Özel Harekât timlerinin karşılaştığı teröristler ormanlık alana kaçarken, askerlerin geçiş güzergâhına döşenmiş 25 kilo uzaktan kumandalı C4 tipi bomba, helikopterle seyyar Jammer cihazı getirilerek, imha edildi.



Tezkeresine 32 gün kalmıştı



Şehit piyade er Tuncay Türken’in Arnavutköy’de oturan ailesi taziye ziyaretlerini kabul etti.



Boğazköy İstiklal Mahallesi 567. Sokak’taki, etrafına Türk bayrakları asılan gecekonduda taziyeye gelenleri karşılayan şehidin babası Cemal Türken, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Oğlmunun tezkere almasına 32 gün kaldığını belirten baba, “Geçen perşembe aradı. ‘Göreve gidiyorum, hakkını helal et baba’ dedi, gitti işte. Bir daha da cevap alamadık. Kara haberi geldi” dedi.



Gül’den başsağlığı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’a başsağlığı telgrafı gönderdi. TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Deniz Baykal da Başbuğ’a başsağlığı mesajları göndererek, duydukları üzüntüyü dile getirdiler. (DHA)







