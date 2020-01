Tezkeresini aldı, Afrin'e gitmek için askerlik şubesine başvurdu

Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA) - MARDİN\'de vatani görevini tamamlayıp tezkeresini alarak memleketi Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesine gelen 23 yaşındaki Cebrail Havan, Elbistan Askerlik Şubesi\'ne giderek Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak için dilekçe verdi.

Cebrail Havan, Mardin\'in Ömerli ilçesindeki Anıttepe Jandarma Karakolu\'nda tank şoförü olarak vatani görevini dün tamamlayıp Elbistan\'a bağlı İğde Mahallesi\'ndeki baba ocağına geldi. Havan, anne ve babasıyla görüşüp Afrin\'e giderek Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak istediğini söyledi. Ailesinin destek verdiği Cebrail Havan babası Cuma Havan ve İğde Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği\'nden Yahya Marangoz ile birlikte Elbistan Askerlik Şubesi\'ne gitti. Havan, terör örgütleriyle mücadele etmek için gönüllü olarak Afrin\'e gitmek istediğini belirten dilekçeyi şubeye verdi.

\"ELBİSTAN\'A GELME AFRİN\'E GİT\"

Vatan ve bayrak için her zaman her yerde göreve hazır olduğunu belirten Cebrail Havan, ailesinin de bu kararını desteklediğini söyledi. Havan, \"Tezkeremi dün aldım ancak gelmeden önce ailemle görüştüğümde bana \'Tezkereni alınca Elbistan\'a gelme, komutanlarınla görüşüp direkt Afrin\'e git\' dediler. Komutanlarımla görüştüm onlar da dilekçemi Elbistan\'da verebileceğimi söylediler. Ben de bugün Elbistan Askerlik Şubesi\'ne giderek bayrağımız, namusumuz, Türk Milleti adına gönüllü olarak Afrin\'e gitmek için dilekçe verdim. Nerede lazımsam nerede görev varsa orada görev yapmaya her zaman hazırım\" dedi.

