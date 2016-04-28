Tezkerelerini alan askerleri, şehit yüzbaşının mezarını ziyaret etti

Şırnak'ta şehit olan Jandarma Yüzbaşı 30 yaşındaki Ali Alkan'ın terhis olan askerleri mezarını ziyarete geldi.

Askerlerden Fazlı Çatal, olay anında Alkan’ın uçaksavar mevzisinde bulunduğunu belirterek, “Bizim bulunduğumuz mevzilere roketli saldırı başlayınca mevzisinden ayrılarak yanımıza geldi ve bizi mevziden tahliye etti. Biz ayrıldıktan sonra mevzi yakınlarına düşen bir roket mermisinin şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu şehit oldu. Mevziden çıkardığı 6 askerin hayatını kurtardı” dedi.

PKK'nın Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Ayvalık Köyü’ndeki jandarma karakoluna yapılan saldırısında şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan’ın askerleri terhis oldu. 25 Nisan’da teskerelerini alan 9 asker, komutanlarının mezarını ziyaret etmek için Osmaniye’ye geldi.

Askerler, terhis olduktan sonra ilk olarak Ankara’ya giderek şehit yüzbaşının ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan’ı ziyaret edip başsağlığı diledi. Askerler daha sonra uçakla Adana’ya, buradan da Osmaniye’ye geldi. Üzerlerinde ‘Ali Alkan’ın askerleri’ yazısı ve aynı yerde görevliyken Şehit Yüzbaşı Alkan’dan bir ay sonra şehit düşen Uzman Çavuş Ali Çakar’ın resminin ve adının bulunduğu tişörtleri giyen askerler, sabah saatlerinde geldikleri kentte ilk olarak Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi’ni ziyaret etti. Şube Başkanı Durmuş Öksüz, askerlerin vefa örneği gösterdiğini belirterek, “Hepsi farklı farklı illerden. Çok anlamlı ve duygulandıran bir ziyaret oldu kendilerine teşekkür ediyorum. Osmaniye’nin şu anda 227 şehidi ve 119 gazisi var. Ayrıca devam eden çatışmalarda yaralanan 4 de Osmaniyeli asker var” diye konuştu.

Karanfil bıraktılar

Askerler daha sonra Durmuş Öksüz ile birlikte Yüzbaşı Ali Alkan’ın Garnizon Şehitliği’ndeki mezarını ziyaret etti. Şehidin babası Hasan Alkan’ın da yer aldığı ziyarette mezarın başında Kuran’ı Kerim okuyup dua eden askerlerden bazıları duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre şehit komutanlarının mezarı başından ayrılmayan askerler, daha sonra baba Hasan Alkan’a üzerlerine giydikleri tişörtten vererek başsağlığı dileklerini iletti. Oğlunun silah arkadaşlarınıgörünce gözyaşı döken baba Alkan, “Çocuğumun yanında askerlik yapan askerlerin bugün buraya gelmesi beni duygulandırdı, gururlandırdı. Sağ olsunlar ayaklarına sağlık” dedi.

"Canımızı borçluyuz"

Ziyaretin ardından askerlerden Fazlı Çatal, Yüzbaşı Ali Alkan’ın şehit olduğu o günü de anlatarak şunları söyledi: “Komutanımız uçaksavar mevzisinde bulunuyordu. Bizim bulunduğumuz mevzilere roketli saldırı başlayınca mevzisinden ayrılarak yanımıza geldi ve bizi mevziden tahliye etti. Biz ayrıldıktan sonra mevzi yakınlarına düşen bir roket mermisinin şarapnel parçasının isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çatışma bittikten sonra helikopterle Şırnak Asker Hastanesi’ne kaldırılan komutanımızı şehit oldu. Mevziden çıkardığı 6 askerin hayatını kurtardı. Canımızı borçlu olduğumuz komutanımızı unutmamız mümkün değil. Komutanımızın timinde görevli 9 kişi terhis olur olmaz evimize gitmeden önce komutanımızın ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan’ı Ankara’da ziyaret ettik. Daha sonra buraya gelerek mezarını ziyaret ettik. Buradan her birimiz memleketlerine dağılacak.”