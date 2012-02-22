Tezgahtaki balığın karnından madalyon çıktı

T24 - Malezya'da bir ev kadını, akşam yemeği için aldığı balığın karnında tarihi bir madalyon buldu.

The Star gazetesinin haberine göre, liman kenti Malakka yakınında yaşayan 47 yaşındaki Suseela Menon, yavru köpekbalığını pişirmek üzere temizlerken, hayvanın karnından 10 gram ağırlığında, 7,4x6 santimetre büyüklüğünde, üzerinde "ANTONII" yazan ve bir kadın başı kabartması bulunan madalyon çıktı. 16. yüzyılda Malakka Boğazı kıyılarını ele geçiren Portekiz denizcilerin uğur getirdiğine inandıkları için benzer madalyonlar taşıdığını belirten uzmanlar, kabartmanın da 13. yüzyılda tahta çıkan Portekiz Kralı 1. Dinis'in eşi Elizabeth von Aragon'a ait olabileceğini kaydetti. Bu arada Suseela Menon, "Eşim, denizin derinliklerinden böyle bir madalyonun evimize kadar gelmiş olmasını uğur saydı. Bu nedenle balığı da yemedik" dedi.