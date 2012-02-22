T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tezgahtaki balığın karnından madalyon çıktı

Kabartmanın da 13. yüzyılda tahta çıkan Portekiz Kralı 1. Dinis'in eşi Elizabeth von Aragon'a ait olabileceği belirtildi...

22 Şubat 2012 20:53

 

T24 - Malezya'da bir ev kadını, akşam yemeği için aldığı balığın karnında tarihi bir madalyon buldu. 
 
\
 
The Star gazetesinin haberine göre, liman kenti Malakka yakınında yaşayan 47 yaşındaki Suseela Menon, yavru köpekbalığını pişirmek üzere temizlerken, hayvanın karnından 10 gram ağırlığında, 7,4x6 santimetre büyüklüğünde, üzerinde "ANTONII" yazan ve bir kadın başı kabartması bulunan madalyon çıktı. 16. yüzyılda Malakka Boğazı kıyılarını ele geçiren Portekiz denizcilerin uğur getirdiğine inandıkları için benzer madalyonlar taşıdığını belirten uzmanlar, kabartmanın da 13. yüzyılda tahta çıkan Portekiz Kralı 1. Dinis'in eşi Elizabeth von Aragon'a ait olabileceğini kaydetti. Bu arada Suseela Menon, "Eşim, denizin derinliklerinden böyle bir madalyonun evimize kadar gelmiş olmasını uğur saydı. Bu nedenle balığı da yemedik" dedi. 

ETİKETLER

balıktezgahmadalyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24