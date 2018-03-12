Tezgahta tarih var

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, antikacı esnafı ile koleksiyoncuları, meraklılarıyla buluşturan Antika ve Koleksiyon Pazarı \'Brocante İzmir\', Karaca Kültür Merkezi\'nde açıldı. Pazarda, 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan kalma Japon sünger mercan balığı dalgıcı ile Osmanlı Dönemi\'nden kalma 190 yıllık itfaiye tulumbası da yer alıyor.

İlki Deniz Tuğhan Arbak tarafından Ankara\'da düzenlenen Antika ve Koleksiyon Pazarı\'nın ikincisi, \'Brocante İzmir\' adıyla bu kez de Alsancak semtinde bulunan Karaca Kültür Merkezi\'nde, antika meraklıları için açıldı. Pazarda, koleksiyon malzemelerinden Osmanlı gümüşlerine, plaklardan Çanakkale Savaşı\'nda kullanılan kılıçlara kadar birçok antika yer alıyor. Bergama, Kırkağaç, Manisa, Alaşehir, Ayvalık, İstanbul, Bursa gibi birçok il ve ilçeden gelen 45 esnafın tezgah kurduğu salonda 28 bin liraya antika bulunurken, 1 liraya da antika satılıyor.

\'Brocante İzmir\'i düzenleyen Deniz Tuğhan Arbak, İzmir Bit Pazarı\'nın kaldırılmasından sonra böyle bir ihtiyaç doğduğunu; ancak bu pazarda bulunan ürünlerin bit pazarındaki antikaların çok daha üstünde olduğunu belirtti. Nisan ayında bir kez daha bu pazarı İzmir\'de açmayı planladıklarını dile getiren Arbak, \"Bit pazarları; bizim işlerin lokomotifidir, hareket sağlar. Sanıyorlar ki antikacılar, sadece evlerden ürün alır; ama biz, hurdacıdan da antika alırız\" dedi.

MERCAN BALIĞI DALGICI 5 BİN DOLARA SATILDI

Antika ve Koleksiyon Pazarı\'na katılan Deha Akşit\'in tezgahında, 2\'nci Dünya Savaşı\'ndan kalma Japon sünger mercan balığı dalgıcına rastlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Görüntüsüyle göz kamaştıran ürünü 19 bin liraya sattığını kaydeden Akşit, pahalı olmasının gerekçesini \"Bakır ve pirinç aksamları var. Çok nadir bir ürün, o nedenle bu kadar pahalı. Markasının olması da fiyatını etkiliyor\" diye açıkladı.

Osmanlı subaylarının Çanakkale Savaşı\'nda kullandığı silahlar da pazardaki tezgahlara antika meraklıları için getirildi. Esnaf Mehmet Altıntaş tarafından 800 liraya satılan kılıçlardan birinin üzerinde Osmanlıca \'Allah bizimledir\' yazısı yer alıyor. Osmanlı\'dan kalma 190 yıllık itfaiye tulumbası da Antika ve Koleksiyon Pazarı\'nda ilgi çekti. Satışa 28 bin liradan çıkarılan itfaiye tulumbasının henüz alıcısı olmadı.

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