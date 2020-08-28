T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tezgâhına el konulunca kendini yakmıştı; Yavuz Polat hayatını kaybetti

28 Ağustos 2020 17:52

3 Ağustos'ta Erzincan'da mesire alanında mısır satarken zabıta tarafından tezgâhına el konmasının ardından üzerine benzin döküp kendini yakan seyyar satıcı Yavuz Polat, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

ETİKETLER

yavuz polaterzincanseyyar satıcı kendini yaktı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24