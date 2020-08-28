Tezgâhına el konulunca kendini yakmıştı; Yavuz Polat hayatını kaybetti

Erzincan’da Kurban Bayramının birinci gününde Ekşisu mesire alanında meydana gelen tartışma sonucunda üzerine benzin dökerek kendini yakan Yavuz Polat, Trabzon’da tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erzincan Belediyesi'ne ait mesire alanının önünde mısır satmak isteyen Yavuz Polat'ın tezgâhı belediye yetkililerinin verdiği talimat üzerine güvenlik görevlileri tarafından kaldırılmak istemesinin ardından tartışma yaşandı. Tezgâhına el konulmak istenilen seyyar satıcı, üzerine benzin döküp kendini yakmıştı.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz Polat, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı Trabzon'a sevk edildi. Trabzon'da yaklaşık bir aydır yoğun bakımda tedavi gören Yavuz Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan seyyar satıcı Polat'ın Erzincan'dan Trabzon'a nakleden ambulansın yolda mazotu bitince 40 dakika hasta yolda kalmıştı. (İHA)