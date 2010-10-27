-TEZGAHI KALDIRILDIĞI İÇİN BELEDİYE BAŞKANININ EVİNİ KURŞUNLADI SERİK (A.A) - 27.10.2010 - Antalya'nın Serik ilçesi, Belek Belde Belediye Başkanı Yusuf Mecek'in evine av tüfeğiyle ateş ettiği ileri sürülen kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Belediye Başkanı Mecek'in evine bir otomobilden av tüfeği ile üç el ateş edildi. Mecek'in olayı haber vermesi üzerine inceleme başlatan jandarma ve polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda ateş açılan otomobili belirledi. Olayla ilgili olarak meyve satıcısı 35 yaşındaki Yaşar Ş, gözaltına alındı. Yaşar Ş'nin ifadesinde, uzun yıllardır Belek'te tezgahta meyve sattığını, Mayıs ayında şikayet üzerine zabıtalar tarafından tezgahının kaldırıldığını, bundan dolayı ekonomik sıkıntı yaşadığını ve bunalıma girdiğini, bu nedenle başkan Mecek'in evine ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Yaşar Ş, jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.