Tezek kokulu diye tarımı es geçmişiz

T24 - Koç Grubu'yla elde edemediği besicilikteki başarıyı, Acıpayam Tarım'la yakalayan işadamı Ethem Sancak,"Yıllarca sanayi dogması yutturdular. Çobana kız vermez olduk. Tezek kokuyor diye tarımdan uzak durduk. Halbuki en kârlı sektör tarımdır" dedi





Koç Grubu'yla Şanlıurfa'da Koç-Ata besi tesisleri işiyle adını duyuran ardından da Acıpayam Tarım İşletmeleriyle süt besiciliğinde örnek olan işadamı Ethem Sancak, "Bize yıllarca sanayi dogması yutturdular. En kârlı sektör tarımdır" dedi.



DenizBank'ın, finansman paketi 'Tarım+'nın tanıtım toplantısında konuşan Hedef Alliance Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yıllarca sanayi diye diye tarımdan kopulduğunu anlattı. Sancak, "Tarımı köylü işi saydık, çobana kız vermez olduk. Halbuki tarım çok stratejik bir sektör. Askerlikten bile daha kutsal. 40-50 yıldır iktisat teorisi bize tarımın verimsiz olduğunu anlattı durdu. Bize yıllarca bir dogma yutturmuşlar" dedi.





Tarım daha verimli



Otomotivcilerin 27 milyar dolarlık üretimle övündüklerini ancak bunun içerisinde 24 milyar dolarlık ithalatın olduğunu belirten Sancak, şunları söyledi: "Otomotiv de elbette önemli ama tarım daha verimli. Avustralya 25 milyar dolarlık et ihraç ediyor, içindeki ithalat oranı sıfır. Danimarka, Yeni Zelenda, Fransa gibi ülkelerin ekonomileri tarıma dayalı. Ülkenin kurtuluşu tarım yatırımlarındadır."



Kamu bankalarının ve büyük bankaların tarıma uzak durmalarını eleştiren Sancak, "Tezek kokuyor diye tarıma, hayvancılığa uzak durdular. Denizbank bu güzel kokuyu aldı. Para da var. O zaman tarım yatırımlarına daha fazla destek verilmeli" diye konuştu.





KOÇ, tarımı göremedi



Koç Grubu'yla yürüttükleri Koç-Ata tesislerinin Koç Grubu'nun tarımdan çekilmesi ile sona erdiğini hatırlatan Sancak, "Koç, uluslararası şirket olacağız deyip tarımdan çıktı. Biz de ağlaya ağlaya işi bıraktık. Koç, tarımın geleceğini görmedi" dedi. Denizli Acıpayam'daki araziyi 30 yıllığına kiralayıp, tesisi kurarken Denizbank'tan 30 milyon dolarlık kredi aldıklarını anlatan Sancak, yatırım öncesi fizibiliteye göre 6-7 yıl olan amorti süresinin verimlilik sayesinde 2.5-3 yıla düştüğünü söyledi. Türkiye'de şu anda 10 milyar dolarlık şeffaf kredi bulunduğunun altını çizen Sancak, 'Bunun 3 katı kadar da tefecilerde... Tarımı tefecilerden kurtarmak lazım' diye konuştu.





Otomotivden ceviz üretimine



İntercity Genel Müdürü Vural Ak, Eylül Tarım ile başladığı ceviz ve badem üretimi hakkındaki tecrübelerini aktardı. Bir ağacın 550 dolarlık meyve verdiğini belirten Ak, "10 cm'lik bir fidan 3 yılda meyve verir hale geliyor. 100 yıl meyve alabiliyorsunuz" dedi.





Tarıma verilen krediler 30 milyar dolar olacak



Toplantının sonunda tarım kredilerinin büyüklüğüyle ilgili soruları cevaplandıran Sancak, "10'da birimiz büyüklüğündeki Hollanda tarıma 40 milyar dolar ayırıyor. Türkiye'nin de bu rakamı ayırması durumunda, tarım üretimi sıçrar ve çevremizdeki 1,2 milyar insanı yedirebilecek hale gelir" dedi. Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş ise özel sektörün verdiği 15 milyar dolarlık kredinin yüzde 60'nı Ziraat Bankası'nın, yüzde 10'nu da Denizbank'ın verdiğini bildirdi. 2009 yılında tarım üretiminin 58 milyar dolar, ihracatının ise 13,5 milyar dolar seviyesine çıktığını belirten Ateş, 2010 yılında üretimin 70 milyarı, ihracatın da 30 milyar doları geçmesinin beklendiğini dile getirdi. Ateş, 2012-2013'te tarıma verilecek kredinin de 20-30 milyar dolara çıkmasını beklediklerini söyledi.





Tarım ile çiftçiye 1.5 milyar dolar



DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş ile İşletme ve Tarım Bankacılığı Grubu Başkanı Gökhan Sun'ın verdikleri bilgiye göre, bugüne kadar 260 bin çiftçi aileye ulaşan Denizbank, 1.5 milyar dolarlık tarım kredisi kullandırdı. Tarım+ paketiyle de 1.5 milyar dolarlık ilave bir büyüklüğe ulaşmayı hedefleyen Denizbank, yeni paketi; örtü altı tarım, süt sığırcılığı ve meyve yetiştiriciliği odaklı kullandıracak.





Çiftçiler Lamborghini'ye binecek



ABD'li ünlü yatırımcı, finans yorumcusu ve George Soros'la birlikte Quantum Fund'ın da kurucularından olan Jim Rogers, "Çiftçiler, Lamborghini marka araba kullanırken, ticaret ve borsa ile uğraşanlar traktör kullanmayı öğrenmek zorunda kalacak" dedi.





