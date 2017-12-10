Tezcan'dan Bakan Soylu'ya: Devlet makamının koruması altında mafya babası ağzıyla konuşanların...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Parti Sözcüsü Bülent Tezcan,'dan yanıt geldi. Tezcan "Devlet makamının koruması altında mafya babası ağzıyla konuşanların Bakanlık koltuklarında oturduğu çürümüşlükle karşı karşıyayız. Bu çürümüşlükle aynı dili kullanmayacağız. Bu mafyatik üslup bütün vatandaşların güvenliğini tehdit eder mahiyet almıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seni asmayacağım, rezil edeceğim" ifadesine bugün memleketi Trabzon'dan "Kılıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin" sözleriyle cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'a CHP'den yanıt geldi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Tezcan şunları söyledi:

“Bulunduğu makam tehdit edecek, ‘Şunu açıkla biz biliyoruz bak sonra şöyle yaparız’ denecek bir yer değil. Elinde bir şey varsa gereğini yapacağı yerdir. Bizim veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok bunu her yerde de söylüyoruz. Kendileri kendi etraflarında mal varlıklarının, ilişkilerinin araştırılmasından korkarak parmak hesabıyla bunların araştırılmasını önlemek için ellerinden geleni yaparken bizim genel başkanımız Meclis’e kendisi ile ilgili bütün akrabalarının mal varlığının araştırılması için dilekçe vermiş bir siyasetçidir. Bu onların anlayamayacağı bir üslup ve büyüklüktür siyasette. Görevden aldıkları Ataşehir Belediye Başkanı savcılığa kendi eliyle dilekçe verip, ‘Benim ve bütün akrabalarımın mal varlığına araştırın’ diyecek kadar kendinden emin, temiz ve cesaretli bir siyasetçidir. Bu da İçişleri Bakanı'nın anlayamayacağı bir siyaset tarzıdır. Onlar yolsuzlukları parmak hesabıyla örtmeyi ve kapatmayı, bir de başkalarına iftira atmayı bilirler."

"Mafyatik iktidar tarzı"

"Ne yazık ki hezeyanlar içinde kıvranan ve ne dediğini bilmeyen bir İçişleri Bakanı var. İçişleri Bakanlığı, elinde silahlı polis ve jandarma gücü olan bakanlıktır. Bu nedenle halkın bu gücün emanet edileceği bakanın akıl sağlığının yerinde olup olmadığını bilmeye hakkı vardır. Bakan'ın son günlerdeki açıklamaları ve üslubu sağlık raporu ihtiyacını daha kuvvetli bir şekilde ortaya çıkarmıştır. Milletin selameti açısından İçişleri Bakanlığı yapabilmek için artık akıl sağlığı raporu ibrazına ihtiyaç olduğu hatta bunun elzem olduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Devletin tepesinde provokatif yönetim, kriminal siyaset ustalığı gösteriyorlar. Devlet makamının koruması altında mafya babası ağzıyla konuşanların Bakanlık koltuklarında oturduğu çürümüşlükle karşı karşıyayız. Bu çürümüşlükle aynı dili kullanmayacağız. Bu mafyatik üslup bütün vatandaşların güvenliğini tehdit eder mahiyet almıştır. Artık bizim için sadece kirli siyasetle mücadele değil mafyatik iktidar tarzıyla mücadele de bir zorunluluk halini almıştır. Bakan'ın konuşmasındaki düzeysizlik Belediye Başkanlarımıza dönük saldırı, tehdit, şantaj ve operasyonun arka planının da delilidir. Bakan küfür ediyor, sövüyor, tehdit ediyor. Bu hakaret, küfür ve tehditleri için yargı yoluna gideceğiz ahlaki değerlendirmeyi ise milletimize havale ediyoruz.”