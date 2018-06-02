Tezcan, CHP'nin sandık güvenliğiyle ilgili nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, konuk olduğu Halk Tv'deki ‘Halk Arenası’ programında partisinin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde sandık güvenliği ile ilgili nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu hatırlatan Tezcan, “Anayasa mahkemesi hangi kararı verirse versin. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, sandıkları da taşısalar, nakil de yapsalar, birleştirseler de milletin oyunu çaldırmayacağız. Bir sandıkların başındaki görevlileri 3 kat arttıracağız. İki sandıklarda seçmeni taşımak için araç tahsis edeceğiz, lojistik bütün imkanları sağlayacağız” dedi.