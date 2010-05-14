Tezcan: Açıklamayı Baykal yapmalı

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Tezcan iddiayı doğrulamıştı

Tezcan, yaptığı açıklamada, kamudaki görevinin 31 Ağustos 2008 itibarıyla sona erdiğini anımsatarak, bu tarihten sonra serbest gazeteci olarak asıl mesleğini yaptığını belirtti.Yaklaşık 30 yıldır devam eden gazeteciliği sırasında, meslek ilkelerine olan duyarlılığının meslektaşları ve kamuoyu tarafından yakınen bilindiğini ifade eden Tezcan, açıklamasında şunları kaydetti:''Dört yıl önce kamu hizmetim sırasında, gazetecilikten yakınen tanıdığım, takdir ettiğim ve güvendiğim bir meslektaşım, bir mesleki refleks olarak Sayın Baykal ile ilgili olarak yayınlamak istedikleri bir haber konusunda benden yardım istedi. Ben kendisine Sayın Başbakan'ın daha önce 'Her kim hakkında olursa olsun kişisel meselelerle ilgili olarak gelen bilgileri elinizin tersiyle itin' dediğini belirttim. O sıradaki görevimin gereği olarak benden bu yönde bir yardım istediğini de sözlü bilgi halinde Sayın Başbakan'a ilettim. Kendileri de daha önce açıkladığım tarzda bu tür konulardaki tavrını tekrarladı ve bu olay orada kapandı.''Bir meslektaşının kendisinin bulunmadığı bir tartışma programında, Erdoğan'ın etik tavrının altını çizmek için, ''bir danışmandan sızan bilgi'' nitelemesiyle konuyu örnek olarak gündeme getirdiğini belirten Tezcan, açıklamasında şöyle dedi:''Ben konunun başka yönlere çekilmemesi, karıştırılmaması ve resmi görevim sırasında birlikte çalıştığım danışman arkadaşlarımın yok yere zan altında kalmaması için, Habertürk televizyonundaki İkide Bir programında 4 yıl önceki olayı anlatmak gereğini duydum. Dolayısıyla, hadise siyasi değil, gazetecilikle ilgili bir olaydır. Sayın Baykal'ın herkesçe bilinen siyasi alışkanlığıyla 'komplo' olarak nitelendirmesi yakışıksız bir suçlamadır.''Başbakan'ın eski dnışmanlarından Tezcan, dün akşam (13 Mayıs 2010) Habertürk kanalında yer alan "İki de bir" programında Deniz Baykal'la ilgili olarak "Erdoğan istese Baykal'ı 4 yıl önce bitirirdi" iddiasını doğruladı.