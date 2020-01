Teyze ve yeğeninin öldüğü kaza davasında karar çıkmadı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Lütfiye Yurdaer (60) ile evlilik hazırlığı yapan yeğeni Ecem Haliloğlu\'na (26) otomobiliyle çarpıp ölümlerine neden olduktan 3 ay sonra Ankara\'da adliyeye gidip teslim olan ve mahkemece serbest bırakılan müteahhit N.D.\'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşma, mahkeme heyeti değişikliği nedeniyle ertelendi.

Kaza, geçen 11 Ağustos\'ta Mustafa Kemal Sahil Bulvarı\'nda meydana geldi. Konak\'tan Balçova yönüne giden Ankaralı müteahhit N.D., yönetimindeki 06 DM 4333 plakalı otomobille, yolun karşı tarafına geçmek isteyen Lütfiye Yurdaer ile yeğeni Ecem Haliloğlu\'na çarptı. Sürücü N.D., kazanın ardından otomobilini terk edip kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Ecem Haliloğlu ile teyzesi Lütfiye Yurdaer, kaldırıldıkları hastanede öldü. Şüpheli N.D., olaydan 3 ay 3 gün sonra Ankara\'da adliyeye giderek teslim oldu, mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kişinin öldüğü kazayla ilgili davanın görüldüğü İzmir 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, acılı ailenin N.D.\'nin tutuklanmasına ilişkin istemini reddetti. İtirazı inceleyen 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise sanığın tutuklanması gerektiğini ifade edip, dosyayı tekrar ilk mahkemeye gönderdi. 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tutuklama kararı vermedi, sadece sanığa yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

İzmir 12\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın bugün yapılan duruşmasına, \'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan sanık N.D. ile avukatı katılırken, ölenlerin yakınları ise gelmedi. Mahkeme başkanı, olayda tarafların kusurlarının tespit edilmesi amacıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi\'ne gönderilen dosyanın mahkemeye yeniden gönderildiğini belirtti. Duruşma savcısı, sanığın \'Birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan cezalandırımmasını istedi. N.D.\'nin avukatı Umut Köroğlu ise savcının mütalaasını kabul etmediklerini ifade ederek, müvekkilinin yaşanan kazada kırmızı ışıkta geçtiğine dair delilin olmadığını söyledi. Ayrıca trafik kazasının trafik ışıklarında olduğunun kanıtlanmadığını da söyleyen avukat Köroğlu, şüphenin olduğu yerde mahkûmiyetin olamayacağını ve \'Şüpheden sanık faydalanır\' ilkesi kapsamında müvekkilinin beraatini istedi. Sanık N.D. de avukatının sözlerine katıldığını belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme başkanı, heyet değişikliği nedeniyle kararın bir sonraki duruşmada verileceğini belirterek, duruşmayı erteledi.



