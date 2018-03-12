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Teyze kızına cinsel istismara 8 yıl 4 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de teyzesinin kızı E

12 Mart 2018 16:25

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de teyzesinin kızı E.A.’ya (14) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet D. (22) ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 23 Ocak 2016\'da Pınarbaşı ilçesinde meydana geldi. İddiaya, göre E.A., annesi rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altındayken, 1 hafta boyunca teyzesinin evinde kaldı. Mehmet D., bu sırada teyzesinin kızı E.A.\'yı, cinsel organını elleyerek ve sürtünerek taciz etti. Olay sonrası mağdur E.A., durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine mağdur kızın ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet D. hazır bulunurken, mağdur E.A. ise katılmadı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Mehmet D., beraatini istedi. Mehmet D., \"Askerliğe hazırlandığım sırada düştüğüm duruma anlam veremiyorum. Annem evi terk etti. Suçsuzum, beraatimi istiyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, Mehmet D.\'nin ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk durumunun devamına karar verdi.

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