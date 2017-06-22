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"Teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz"

"Peygamberimiz kendi öz kızını kime verdi?.."

22 Haziran 2017 11:15

Nihat Hatipoğlu, bir izleyicinin "Amca kızıyla evlenmek caiz midir hocam?" sorusuna verdiği sosyal medyada tartışma yarattı. Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı, "Efendim teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz olan evliklerdir" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ATV'de yayınlanan "Nihat Hatipoğlu ile İftar" programında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bir izleyicinin "Amca kızıyla evlenmek caiz midir hocam?" sorusuna verdiği cevap sosyal medyada tepki çekti, gündeme oturdu.

"E ben 35 yıllık evliyim"

Hatipoğlu, bir izleyiciden gelen soru üzerine "E ben teyzemin kızıyla evliyim. Benim hanım teyzemin kızı. 35 yıllık evliyim" diye yanıt verdi. 

Nihat Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: "Efendim teyze kızı, amca kızı, hala kızı, dayı kızı hepsi caiz olan evliklerdir. Kuranı kerimde helal olan ve haram olan evlilikler belirtilmiştir. Bu nedenle de teyze, amca, dayı kızıyla evlenmekte hiçbir dini sakınca yoktur.

Peygamberimiz kendi öz kızını kime verdi, Ali'ye. Kimdir Hazreti Ali, peygamberin amca oğlu, değil mi? Kendi öz kızını amcasının oğluna vermiştir sevgili peygamberimiz. Teşekkür ederim sorunuz için"

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