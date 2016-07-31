Texas'ta birden fazla silahlı saldırı



ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de yapılan silahlı saldırılar sonucu en az bir kişi yaşamını yitirdi. Austin Emniyet Müdürlüğü Twitter üzerinden şehrin merkezinden uzak durulması uyarısında bulundu. Emniyet birimleri bir diğer tweette ise kentin yakın yerlerinde birden fazla silahlı saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti ve iki noktada durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan ve bir ilk yardım ekibi çalışanının verdiği bilgilere dayandırılan habere göre ise en az bir kadın yaşamını yitirdi ve pek çok kişi yaralandı.

Amerikan basınında en az üç yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer alıyor.

Saldırganların birden fazla olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı. Polis Twitter üzerinden vatandaşlara çağrı yaparak, saldırıya dair ellerinde mevcut olan video ve fotoğrafları kendileriyle paylaşmalarını istedi.