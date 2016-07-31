T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Texas'ta birden fazla silahlı saldırı

ABD’nin Texas eyaletinin başkenti Austin’de yapılan silahlı saldırılar sonucu en az bir kişi yaşamını yitirdi. Polis Twitter üzerinden şehrin merkezinden uzak durulması uyarısında bulundu.

31 Temmuz 2016 15:56


ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de yapılan silahlı saldırılar sonucu en az bir kişi yaşamını yitirdi. Austin Emniyet Müdürlüğü Twitter üzerinden şehrin merkezinden uzak durulması uyarısında bulundu. Emniyet birimleri bir diğer tweette ise kentin yakın yerlerinde birden fazla silahlı saldırı gerçekleştirildiğini kaydetti ve iki noktada durumun kontrol altına alındığını bildirdi.

Amerikan CNN televizyonunda yayınlanan ve bir ilk yardım ekibi çalışanının verdiği bilgilere dayandırılan habere göre ise en az bir kadın yaşamını yitirdi ve pek çok kişi yaralandı.

Amerikan basınında en az üç yaralının hastanelerde tedavi altına alındığı yönünde haberler yer alıyor.

Saldırganların birden fazla olup olmadığı da henüz netlik kazanmadı. Polis Twitter üzerinden vatandaşlara çağrı yaparak, saldırıya dair ellerinde mevcut olan video ve fotoğrafları kendileriyle paylaşmalarını istedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABD TexasAustinTwitterTexasEmniyet Müdürlüğü TwitterCNNWelle Türkçe DW/AFP/AB/dpaDK/BW

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24