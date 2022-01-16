Yeni Covid aşısı geliştirildi; "Patent alınmayacak, piyasadakilerden ucuz olacak"

Texas'lı bilim insanları Dr. Peter Hotez ve Dr. Maria Bottazzi, mayadan faydalanarak yeni bir Koronavirüs aşısı geliştirdiklerin açıkladı. Dr. Botazzi, geliştirdikleri Corbevax isimli aşı için patent almayacağını açıkladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Texas Çocuk Hastanesi Aşı Gelişimi Merkezi'nden Dr. Hotez ve Bottazzi, 2011'den bu yana Sars ve Mers virüsleri için aşı prototipi geliştiriyordu. Doktorlar, bu prototiplerden yola çıkarak "Corbevax"ı geliştirdi.

Bottazzi, aynı teknolojiyle 60'tan fazla aşının şu anda geliştirildiğini ancak kendilerinkinde patent almayacakları için 'özel' olduğunu söyledi. Bottazzi patent kararıyla ilgili "Dünyaya iyilik yapmak istiyoruz. Doğru olan buydu ve ahlaki olarak bunu yapmalıydık. Gözümüzü bile kırpmadan karar verdik" dedi.

Corbevax aşısı, gerçek bir Covid-19 spike proteinini maya hücresine yerleştirerek temel proteinin kopyalanmasını ve bağışıklık sistemine katımasını sağlıyor. Botazzi "Proteini direkt ve sentetik olarak, laboratuvarda maya sistemi kullanarak yapıyoruz. Mayanın, virüstekiyle aynı proteini geliştirmesini sağlıyoruz. Bu şekilde vücudu bağışıklığa kavuşturuyoruz" dedi.

Hepatit B aşısında olduğu gibi maya ile geliştirilen Corbevax'ın klinik test sonuçları henüz kaynak kısıtlamaları nedeniyle açıklanmasa da hastaneden yapılan açıklamada orijinal Covid virüsüne karşı yüzde 90, Delta varyantına karşı yüzde 80 etkili olduğu belirtildi. Omicron varyantına karşı testlerin sürdüğü aktarıldı.

Bottazzi, hükümet kurumlarından finansman için yardım alamadıklarını belirterek, ilerlemek için yardımseverlere çağrıda bulundu. Corbevax'ın piyasaki diğer aşılardan çok daha uygun fiyatlı olacağı belirtildi.