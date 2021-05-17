Texas'ta yol ortasında 4 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu

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ABD'nin Dallas kentinde sokak ortasında 4 yaşında bir çocuğun cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Dallas Polisi 18 yaşındaki Darriynn Brown'a insan kaçırma ve hırsızlık suçlamaları yöneltildiğini belirtti. Brown'a adli tıp sonuçları geldikten sonra daha çok suçlama yöneltilmesi bekleniyor.

USA Today'in aktardığına göre polis cumartesi sabahı 6.50 sularında sokakta bir çocuk cesedi olduğuna dair ihbar aldı.

Polis sözcüsü, çocuğun "vahşi bir biçimde sivri bir silahla öldürüldüğünü" söyledi. Çocuğun kimliği henüz paylaşılmadı.

Cesedi bulan 18 yaşındaki Lila Gilbert, cesedin suratında ısırık izlerine benzer izler gördüğünü ifade etti.